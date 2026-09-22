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عربي-دولي

رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: إصلاح المنظمة يجب أن تقوده الدول الأعضاء

Lebanon 24
22-09-2026 | 10:00
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أكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزير خارجية بنغلاديش خليل الرحمن، أن الحربين المستمرتين في الشرق الأوسط وأوروبا لهما تداعيات تتجاوز ساحات القتال، مشدداً على أنه لا يمكن علاج المشكلات بالمسكنات.
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وأشار إلى أن حجم المساعدات المتاحة في غزة ظل ضئيلاً للغاية مقارنة بالاحتياجات الفعلية، مؤكداً أن الإصلاح لن يتحقق إلا إذا تولت الدول الأعضاء زمام المبادرة، وأن إصلاح الأمم المتحدة يجب أن تقوده الدول الأعضاء.


وقال: "يجب أن تستعيد هذه المؤسسة دورها بشكل حقيقي، وأن يصبح بيتنا في أيدينا"، مضيفاً: "تخبرنا الدول الأعضاء بأن الأمم المتحدة تقوم بعملها، وينبغي أن نبني على هذا النجاح ونعزز العمل".


وشدد على ضرورة ضمان التكامل، ولا سيما على صعيد تحقيق السلام، وأن تحصل المنظمة على الأموال اللازمة، قائلاً: "ينبغي استثمار كل سنت بما يحقق أثراً ملموساً تجاه الشعوب".


ودعا إلى بناء أمم متحدة أكثر انفتاحاً وشمولاً، وقال: "لا يمكن إغلاق الباب أمام الابتكار، لكن يجب أن نضمن ألا يأخذ الذكاء الاصطناعي الوظائف، وأن تبقى الحكومات في صميم هذا الجهد".


وأضاف: "الكثير من الخبرات موجودة، وعلينا أن نفتح أبواب الأمم المتحدة أمام مطوري الذكاء الاصطناعي الآن، فيما نتأخر يوماً بعد يوم".


وختم قائلاً: "أمامنا فرصة في هذه الدورة للتعلم مما نجح، وبناء أمم متحدة لا تتكيف مع التغيير فحسب، بل تسهم في تشكيله. سنجدد الثقة بمنظمتنا ونجعلها أكثر استعداداً للمستقبل".
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