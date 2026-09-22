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عربي-دولي

الرئيس البرازيلي: عجز مجلس الأمن جعلنا رهائن والمدنيون يدفعون الثمن

Lebanon 24
22-09-2026 | 10:24
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الرئيس البرازيلي: عجز مجلس الأمن جعلنا رهائن والمدنيون يدفعون الثمن
الرئيس البرازيلي: عجز مجلس الأمن جعلنا رهائن والمدنيون يدفعون الثمن photos 0
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أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا  خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذه هي اللحظة الأكثر حرجاً، وأن مصداقية الأمم المتحدة لم يسبق أن تدنت إلى هذا المستوى، إذ باتت عاجزة عن حماية البشر.

وقال: "نحن رهائن بسبب عجز مجلس الأمن"، مشيراً إلى أن الخلل البنيوي الكامل المتعلق بحق النقض أثر في الدول الأعضاء.

وأضاف أن عام 2025 سجل أعلى عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، فيما تُضخ الدولارات في الأسلحة، مشدداً على أنه يتعين على من يتخذون القرارات المصيرية أن يتصرفوا بمسؤولية.

وتابع: "الحرب هي الانهيار الكامل للسياسة، والمدنيون يدفعون ثمن أفعال نتنياهو. لا منتصر في ساحة المعركة، والدبلوماسية هي الخيار الأخير".

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