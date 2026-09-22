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عربي-دولي

هذه تفاصيل الاجتماع الأميركي الايراني في نيويورك

Lebanon 24
22-09-2026 | 15:38
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أفاد موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤول أميركي ومصدر إقليمي، بأن مبعوثَي الرئيس دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مثّلا الجانب الأميركي في الاجتماع مع الوفد الإيراني، فيما شارك وزير الخارجية عباس عراقجي عن الجانب الإيراني.
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وكان ترامب قد أعلن أن الاجتماع استمر 3 ساعات وانتهى قبل نحو ساعة من تصريحاته، واصفاً إياه بأنه "جيد جداً"، من دون الكشف عن تفاصيل ما دار خلاله.
 

إلى ذلك، أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم»، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن اجتماع ممثلين أميركيين مع الفريق الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي كان مخططاً له مسبقاً.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء الأميركي-الإيراني بحث شروط استئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز.

وبحسب «إسرائيل هيوم»، من المتوقع عقد اجتماع آخر بين الطرفين الأميركي والإيراني خلال الأيام المقبلة.

 
 
 

وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى ويتكوف وكوشنر في نيويورك.

وذكرت أن الاجتماع بحث «شروط إيران لفتح مضيق هرمز»، مشيرة إلى أن عراقجي أبلغ ويتكوف وكوشنر بالشروط الإيرانية المتعلقة بإعادة فتح المضيق.

وقال التلفزيون الإيراني، إن شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز هي رفع الحصار البحري فورا والسداد الفوري لجميع الأموال الإيرانية المجمدة.
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