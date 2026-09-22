هذه تفاصيل الاجتماع الأميركي الايراني في نيويورك

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إلى ذلك، أفادت صحيفة «إسرائيل هيوم»، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن اجتماع ممثلين أميركيين مع الفريق الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي كان مخططاً له مسبقاً.
وذكرت الصحيفة أن اللقاء الأميركي-الإيراني بحث شروط استئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز.
وبحسب «إسرائيل هيوم»، من المتوقع عقد اجتماع آخر بين الطرفين الأميركي والإيراني خلال الأيام المقبلة.
وفي السياق، أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى ويتكوف وكوشنر في نيويورك.
وذكرت أن الاجتماع بحث «شروط إيران لفتح مضيق هرمز»، مشيرة إلى أن عراقجي أبلغ ويتكوف وكوشنر بالشروط الإيرانية المتعلقة بإعادة فتح المضيق.