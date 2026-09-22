هذه تفاصيل الاجتماع الأميركي الايراني في نيويورك

إلى ذلك، أفادت صحيفة « هيوم»، نقلاً عن مصادر أميركية، بأن اجتماع ممثلين أميركيين مع الفريق الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي كان مخططاً له مسبقاً.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء الأميركي-الإيراني بحث شروط استئناف المفاوضات وإعادة فتح مضيق هرمز.

وبحسب «إسرائيل هيوم»، من المتوقع عقد اجتماع آخر بين الطرفين الأميركي والإيراني خلال الأيام المقبلة.