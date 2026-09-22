زيلينسكي يأمل بإنهاء النزاع قبل حلول الشتاء

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يأمل في إنهاء النزاع في قبل حلول فصل الشتاء، معربا عن ثقته في أن الرئيس الأمريكي سيساعد في تحقيق ذلك.وقال زيلينسكي، خلال في ختام لقائه مع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "آمل أن نتمكن من إنهاء النزاع. سيساعدنا الرئيس ترامب في ذلك. أعتقد أن ينجز الأمر قبل أن يأتي الشتاء".وكان الأميركي جي دي فانس قد أعلن في وقت سابق أنه "يتوقع تقدما في تسوية النزاع في أوكرانيا بعد لقاء ترامب مع زيلينسكي".إلى ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن " مستعدة لتسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها تملك إمكانات كافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة".وتواصل موسكو وواشنطن حوارا مكثفا بشأن التسوية ، حيث عقد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات في موسكو وكييف الأسبوع الماضي، ووصف مساعد يوري أوشاكوف المحادثات في موسكو بأنها "جوهريّة وبناءة وصريحة للغاية". كما أعلن الكرملين عن "تأكيد استمرار الاتصالات الشخصية بين وترامب".