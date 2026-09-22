زيلينسكي يأمل بإنهاء النزاع قبل حلول الشتاء

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه يأمل في إنهاء النزاع في أوكرانيا
قبل حلول فصل الشتاء، معربا عن ثقته في أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
سيساعد في تحقيق ذلك.
وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي
في ختام لقائه مع ترامب
على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "آمل أن نتمكن من إنهاء النزاع. سيساعدنا الرئيس ترامب في ذلك. أعتقد أن ينجز الأمر قبل أن يأتي الشتاء".
وكان نائب الرئيس
الأميركي جي دي فانس قد أعلن في وقت سابق أنه "يتوقع تقدما في تسوية النزاع في أوكرانيا بعد لقاء ترامب مع زيلينسكي".
إلى ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن "موسكو
مستعدة لتسوية سلمية في أوكرانيا، لكنها تملك إمكانات كافية لمواصلة العملية العسكرية الخاصة".
وتواصل موسكو وواشنطن حوارا مكثفا بشأن التسوية الأوكرانية
، حيث عقد المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات في موسكو وكييف الأسبوع الماضي، ووصف مساعد الرئيس الروسي
يوري أوشاكوف المحادثات في موسكو بأنها "جوهريّة وبناءة وصريحة للغاية". كما أعلن الكرملين عن "تأكيد استمرار الاتصالات الشخصية بين بوتين
وترامب".