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عربي-دولي

الشاباك يحظر هبوط شركات الطيران الإسرائيلية في الإمارات

Lebanon 24
22-09-2026 | 16:38
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الشاباك يحظر هبوط شركات الطيران الإسرائيلية في الإمارات
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أفادت وسائل إعلام إسرائيل، بأن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حظر على شركات الطيران في البلاد الهبوط في الإمارات، بدعوى وجود "مخاطر أمنية".
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وأفادت القناة 12 الاسرائيلية بأن "الشاباك" يمنع شركات الطيران الإسرائيلية، وهي "العال" و"إسراير" و"أركياع"، من الهبوط في الإمارات، بدعوى "وجود مخاطر أمنية".

وذكرت أن "الحظر الحالي سيمتد حتى تشرين الأول، لكن من المتوقع تمديده إلى تشرين الثاني".

ونقلت عن مسؤول رفيع المستوى في شركة طيران إسرائيلية، لم تسمه، قوله إن "شركات الطيران تحذر من خسائر بعشرات الملايين من الشواقل (الدولار يساوي 3 شواقل)".

ولفتت القناة إلى أن "شركة فلاي دبي تسير عشر رحلات يومية من تل أبيب إلى دبي، بينما تُسيّر شركة الاتحاد للطيران 6 رحلات يومية إلى أبوظبي".

"القناة 15 الاسرائيلية" قالت بدورها إنه "في حال استمرار موقف جهاز الشاباك بمنع تسيير رحلات شركات الطيران، قد يتم إلغاء مئات التذاكر لمن حجزوا رحلات مع شركات إسرائيلية".

ولم يصدر تعقيب إماراتي بشأن ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية، بينما تم توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين في أيلول 2020.

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