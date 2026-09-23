بزشكيان: السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة

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حذر الرئيس مسعود بزشكيان، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، معتبرا أن ذلك "لن يحقق الأمن"، وأن السلام في "لن يأتي من ساحة المعركة"، مشيرا إلى أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية لكنها تؤمن بالدبلوماسية.واتهم بزشكيان بعرقلة وصول إيران إلى الممرات المائية، وقال إن بلاده لن تسمح باستخدامها لشن اعتداءات عليها. كما اتهم بعدم احترام القوانين الدولية.وأضاف أن بلاده التي شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها هذا العام، هي "ضحية للإرهاب"، رافضا اتهام الرئيس الأميركي لطهران بـ"الإرهاب".الإيراني في كلمته "وصفنا رئيس الولايات المتحدة بالإرهابيين. نحن ضحية للإرهاب. نعم، أنا آت من إيران حيث تم اغتيال مرشدنا من دون أي مسوغ أو إطار قانوني. أنا آت من إيران حيث قصفوا مدرسة" في مطلع الحرب الأخيرة.وفي شأن البرنامج ، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده "تحتاج إلى الطاقة النووية لا إلى القنبلة النووية"، مجددا موقف المعلن بشأن الغرض من برنامجها.