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عربي-دولي

بزشكيان: السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة

Lebanon 24
23-09-2026 | 10:37
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بزشكيان: السلام في إيران لن يأتي من ساحة المعركة
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حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من توسيع نطاق الحرب في المنطقة، معتبرا أن ذلك "لن يحقق الأمن"، وأن السلام في إيران "لن يأتي من ساحة المعركة"، مشيرا إلى أن إيران لن تستسلم بالقوة العسكرية لكنها تؤمن بالدبلوماسية.
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واتهم بزشكيان الولايات المتحدة بعرقلة وصول إيران إلى الممرات المائية، وقال إن بلاده لن تسمح باستخدامها لشن اعتداءات عليها. كما اتهم واشنطن بعدم احترام القوانين الدولية.

وأضاف أن بلاده التي شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها هذا العام، هي "ضحية للإرهاب"، رافضا اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران بـ"الإرهاب".

وقال الرئيس الإيراني في كلمته "وصفنا رئيس الولايات المتحدة بالإرهابيين. نحن ضحية للإرهاب. نعم، أنا آت من إيران حيث تم اغتيال مرشدنا من دون أي مسوغ أو إطار قانوني. أنا آت من إيران حيث قصفوا مدرسة" في مطلع الحرب الأخيرة.

وفي شأن البرنامج النووي، أكد الرئيس الإيراني أن بلاده "تحتاج إلى الطاقة النووية لا إلى القنبلة النووية"، مجددا موقف طهران المعلن بشأن الغرض من برنامجها.
 
 وعن إسرائيل، قال بزشكيان: "إسرائيل تقتل وطهران يُفرض عليها عقوبات هذا ازدواجية في المعايير". (سكاي نيوز عربية) 
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