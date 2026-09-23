رضائي يحذّر دول المنطقة: عدم السماح للطائرات الإيرانية بالتحليق سيعطّل مطاراتكم

حذر أمين القومي محسن رضائي دول المنطقة من الانخراط في "المغامرات الأميركية"، مؤكدا أن موافقة الدول المجاورة على منع الرحلات سيعني تعطيل حركة مطاراتها.

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وردا على خطة لفرض عقوبات على الملاحة الجوية الإيرانية، دعا رضائي خلال مقابلة مع وسائل إعلام إيرانية، دول المنطقة إلى عدم الانضمام إلى ما وصفها "المغامرة الأميركية"، قائلا: "إذا لم تسمح هذه الدول للطائرات الإيرانية بالتحليق، فلن تتمكن مطاراتها من العمل.. أنتم أصدقاؤنا، ولكن لا ينبغي لكم الانضمام إلى صفوف أميركا، ويجب عليكم منع توسيع الحرب".



وأضاف رضائي: "من أكبر أخطاء التاريخية وأغبى حماقاته خطابه في ، والخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة من جراء سياساته وفشلها ما دفع الأميركية إلى تهميش صوت رئيسها".





وذكر أن "الولايات المتحدة كانت تخطط لتدمير في هذه الحرب لكنها عمليا حولت إيران لرابع أكبر قوة في العالم، كما ظهر ترامب كمجرم فاشل والرئيس بزشكيان سيرد على أوهامه". وأضاف رضائي: "من أكبر أخطاء التاريخية وأغبى حماقاته خطابه في ، والخسائر التي تكبدتها الولايات المتحدة من جراء سياساته وفشلها ما دفع الأميركية إلى تهميش صوت رئيسها".وذكر أن "الولايات المتحدة كانت تخطط لتدمير في هذه الحرب لكنها عمليا حولت إيران لرابع أكبر قوة في العالم، كما ظهر ترامب كمجرم فاشل والرئيس بزشكيان سيرد على أوهامه".

موضحا أن "إيران كانت أول دولة تسقط طائرات إف-35 وأواكس وفعليا لم يعد أحد يراها كقوة عظمى".



وأشار رضائي إلى أن "إيران لم تغير أبدا مواقفها والمرحلة الجديدة في العملية الدبلوماسية لن تكون كما في السابق، مؤكدا أنه "إذا لم تنفذ الولايات المتحدة شروط فلن يفتح مضيق هرمز أبدا والشروط اليوم تختلف عما قبل".



وأوضح: "أبلغنا شروطنا للدول الوسيطة التي تأتي إلى طهران ومن دون تنفيذ هذه الشروط لن تكون هناك مفاوضات"، مؤكدا أن "إغلاق المضائق عالميا سببه الولايات المتحدة وسياساتها، وإيران لا ترحب باتساع الحروب في المنطقة وتؤكد على الحلول السلمية".





وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد صرح في وقت سابق، بأن جميع شركات الطيران الإيرانية ستجبر على وقف عملياتها في 23 أيلول تحت تهديد فرض عقوبات ثانوية على مقدمي خدمات الطيران.