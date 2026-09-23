مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني خلال اشتباكات في سراوان

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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، مقتل العميد حسين ظريفي، قائد مقر "سجاد العملياتي" في مدينة سراوان، خلال عملية عسكرية استهدفت عناصر "إرهابية" في محافظة سيستان وبلوشستان.
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وذكرت وكالة "إرنا" أن العملية جاءت عقب بلاغ من مواطنين ورصد استخباراتي، أسفر عن تحديد خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عمليات اغتيال في سراوان، حيث تمت مباغتتها واستهدافها.
وأسفرت العملية، وفق المصدر، عن مقتل 5 من الإرهابيين العملاء واعتقال عدد آخر، إضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر داخل مخبأ الخلية.
وأضاف أن الخلية الارهابية كانت تعتزم تنفيذ أعمال تخريبية في سيستان وبلوشستان، وذلك تماشيا مع "مخططات الولايات المتحدة وإسرائيل، وللتغطية على إخفاقاتهما من خلال إثارة القلاقل وحالة من انعدام الأمن في المحافظة".