الصين تعلن اكتشاف مكمن ضخم للنحاس والذهب بكميات هائلة في آنهوي

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أعلنت اكتشاف مكمن ضخم للنحاس والذهب في ، يُتوقع أن يعزز احتياطيات البلاد من الأساسية ويدعم إمدادات قطاعات والتصنيع التكنولوجي المتقدم.ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز"عن أن مكمن «تشاتين» يأتي ضمن مجموعة من المكامن المعدنية فائقة الحجم التي جرى تأكيد اكتشافها، في خطوة تعكس تقدماً في أعمال الاستكشاف الجيولوجي وزيادة احتياطيات الموارد الطبيعية.وبحسب التقديرات الأولية، تعادل احتياطيات النحاس في المكمن الجديد احتياطيات عدة مناجم كبيرة، فيما تُقدّر احتياطيات بما يعادل احتياطيات أكثر من 10 مكامن كبيرة.وتتوقع السلطات الصينية أن يتحول "تشاتين" إلى قاعدة رئيسية لإنتاج النحاس والذهب في شرق البلاد، بما قد يسهم في تقليص فجوة إمدادات النحاس وتعزيز توافر المواد الخام للصناعات الاستراتيجية.ويرى خبراء أن تطوير المكمن قد يوفر كميات إضافية من النحاس والذهب لقطاعات الطاقة الجديدة والتصنيع المتقدم، في ظل تزايد أهمية هذه المعادن في سلاسل الإمداد العالمية للصناعات التكنولوجية وقطاع الطاقة.