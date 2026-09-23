الصين تعلن اكتشاف مكمن ضخم للنحاس والذهب بكميات هائلة في آنهوي

أعلنت الصين
اكتشاف مكمن ضخم للنحاس والذهب في مقاطعة آنهوي
، يُتوقع أن يعزز احتياطيات البلاد من المعادن
الأساسية ويدعم إمدادات قطاعات الطاقة الجديدة
والتصنيع التكنولوجي المتقدم.
ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز"عن وزارة الموارد الطبيعية الصينية
أن مكمن «تشاتين» يأتي ضمن مجموعة من المكامن المعدنية فائقة الحجم التي جرى تأكيد اكتشافها، في خطوة تعكس تقدماً في أعمال الاستكشاف الجيولوجي وزيادة احتياطيات الموارد الطبيعية.
وبحسب التقديرات الأولية، تعادل احتياطيات النحاس في المكمن الجديد احتياطيات عدة مناجم نحاس
كبيرة، فيما تُقدّر احتياطيات الذهب
بما يعادل احتياطيات أكثر من 10 مكامن كبيرة.
وتتوقع السلطات الصينية أن يتحول "تشاتين" إلى قاعدة رئيسية لإنتاج النحاس والذهب في شرق البلاد، بما قد يسهم في تقليص فجوة إمدادات النحاس وتعزيز توافر المواد الخام للصناعات الاستراتيجية.
ويرى خبراء أن تطوير المكمن قد يوفر كميات إضافية من النحاس والذهب لقطاعات الطاقة الجديدة والتصنيع المتقدم، في ظل تزايد أهمية هذه المعادن في سلاسل الإمداد العالمية للصناعات التكنولوجية وقطاع الطاقة.