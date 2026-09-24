أستراليا تفرض عقوبات جديدة ضدّ روسيا... من شملت؟

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أعلنت ، أنّها وسّعت نطاق عقوباتها ضدّ بإدراج 33 شخصا و35 مؤسسة و38 سفينة فيها.وضمت قائمة الرئيس السابق للجنة الأولمبية الروسية ستانيسلاف بوزدنياكوف، والمخيمات الصيفية للأطفال "سمينا" و"أورليونوك" و"أرتيك"، ومدرسة ناخيموف العسكرية البحرية، ومصارف ومؤسسات دفاعية، من بينها مصنع تولا للأسلحة.وعلى صعيد الأفراد، شملت العقوبات أيضا المصارعة الروسي ميخائيل مامياشفيلي، ومديري "سمينا" إيغور جورافليوف و"أرتيك" كونستانتين فيدورينكو.وطالت القيود الحركة الروسية للأطفال والشباب "حركة الأولى"، والصندوق الإقليمي العام الذي يحمل اسم بطل روسيا أحمد حجي قديروف، وحركة التربية الوطنية للشباب "فوين".ومن بين المؤسسات الائتمانية المدرجة في القائمة: "بنك توتشكا" و"بوستا بنك"، و"لانتا بنك"، و"بنك سينارا"، و"أبسولوت بنك"، و"تي كي بي بنك"، و"أك بارس بنك".كما فرضت عقوبات على عدد من مؤسسات الصناعة الدفاعية، من بينها شركة الصناعات العسكرية المحدودة، وشركة تولا للأسلحة المساهمة العامة، وشركة إس إس غوليمبيوفسكي، وشركة "أفتوديزل"، وشركة "زافود رقم 9"، وشركة "أرزاماس" لبناء الآلات. (روسيا اليوم)