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عربي-دولي

بسبب ممداني.. نتنياهو يتجنب الهبوط في نيويورك

Lebanon 24
24-09-2026 | 12:10
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قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تغيير وجهة هبوط طائرته الرسمية "جناح صهيون"، لتصل إلى نيوجيرسي بدلاً من مطار جون إف. كينيدي في نيويورك، بالتزامن مع تقليص زيارته إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساعات معدودة.
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطائرة يُتوقع أن تهبط في قاعدة عسكرية في نيوجيرسي أو في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، في ظل صعوبات في التنسيق مع السلطات الأميركية ومخاوف إسرائيلية مرتبطة بموقف رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني.

وبحسب الصحيفة، تخشى جهات إسرائيلية من أن يسعى ممداني إلى منع بقاء الطائرة في مطار كينيدي طوال فترة وجود نتنياهو في المدينة، أو المطالبة بمغادرتها فور وصولها، ما دفع إلى نقل نقطة الهبوط إلى الولاية المجاورة.

وتأتي هذه الترتيبات في إطار زيارة خاطفة لنتنياهو، إذ من المقرر أن يصل إلى الولايات المتحدة صباح الخميس، ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة عند الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك، قبل أن يغادر في المساء نفسه من دون المبيت في المدينة. كما أشارت التقارير إلى مخاوف إسرائيلية من تظاهرات مناهضة لنتنياهو خلال وجوده في نيويورك.

وألغى نتنياهو محطة كانت مقررة في تكساس للقاء رجل الأعمال إيلون ماسك، وسط تعقيدات لوجستية وتنسيقية، فيما لا يتضمن برنامج الزيارة لقاءً مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في حين يجري العمل على ترتيب لقاء مع وزير الخارجية ماركو روبيو.

وتأتي هذه التطورات على وقع سجال متصاعد بين نتنياهو وممداني. وكان رئيس بلدية نيويورك قد جدّد انتقاداته لرئيس الوزراء الإسرائيلي ودعا السلطات الفيدرالية الأميركية إلى التعامل مع مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، في وقت لا تملك فيه بلدية نيويورك صلاحية مستقلة لتنفيذها. من جهته، هاجم نتنياهو ممداني قبيل توجهه إلى نيويورك، مؤكداً أنه سيستغل خطابه أمام الأمم المتحدة للرد على الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل.
 
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