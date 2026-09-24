بسبب ممداني.. نتنياهو يتجنب الهبوط في نيويورك

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قرر تغيير وجهة هبوط طائرته الرسمية "جناح صهيون"، لتصل إلى نيوجيرسي بدلاً من مطار جون إف. كينيدي في ، بالتزامن مع تقليص زيارته إلى للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساعات معدودة.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الطائرة يُتوقع أن تهبط في قاعدة عسكرية في نيوجيرسي أو في مطار نيوارك ليبرتي الدولي، في ظل صعوبات في التنسيق مع السلطات الأميركية ومخاوف إسرائيلية مرتبطة بموقف رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني.وبحسب الصحيفة، تخشى جهات إسرائيلية من أن يسعى ممداني إلى منع بقاء الطائرة في مطار كينيدي طوال فترة وجود نتنياهو في المدينة، أو المطالبة بمغادرتها فور وصولها، ما دفع إلى نقل نقطة الهبوط إلى الولاية المجاورة.وتأتي هذه الترتيبات في إطار زيارة خاطفة لنتنياهو، إذ من المقرر أن يصل إلى الولايات المتحدة صباح الخميس، ويلقي كلمته أمام الجمعية العامة عند الثانية بعد الظهر بتوقيت نيويورك، قبل أن يغادر في المساء نفسه من دون المبيت في المدينة. كما أشارت التقارير إلى مخاوف إسرائيلية من تظاهرات مناهضة لنتنياهو خلال وجوده في نيويورك.وألغى نتنياهو محطة كانت مقررة في تكساس للقاء رجل الأعمال إيلون ، وسط تعقيدات لوجستية وتنسيقية، فيما لا يتضمن برنامج الزيارة لقاءً مع الرئيس الأميركي ، في حين يجري العمل على ترتيب لقاء مع ماركو روبيو.وتأتي هذه التطورات على وقع سجال متصاعد بين نتنياهو وممداني. وكان رئيس بلدية نيويورك قد جدّد انتقاداته لرئيس الوزراء ودعا السلطات الفيدرالية الأميركية إلى التعامل مع مذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، في وقت لا تملك فيه بلدية نيويورك صلاحية مستقلة لتنفيذها. ، هاجم نتنياهو ممداني قبيل توجهه إلى نيويورك، مؤكداً أنه سيستغل خطابه أمام للرد على الانتقادات الموجهة إلى .