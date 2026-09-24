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عربي-دولي

مقترح إيراني لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.. هذا مضمونه

Lebanon 24
24-09-2026 | 23:10
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مقترح إيراني لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.. هذا مضمونه
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قامت إيران بتقديم مقترح إلى الولايات المتحدة قالت إنه قد يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن" عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
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وقال عراقجي، خلال حديث مع مجموعة من الصحفيين والخبراء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن المقترح نُقل إلى واشنطن عبر وسطاء هذا الأسبوع.

وأوضح أن المقترح يشترط على الولايات المتحدة تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام، مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق.

ولم يكشف عراقجي تفاصيل هذه الشروط، لكنه قال إنها "لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام آباد".

وبحسب عراقجي، تضمنت المذكرة التي توصل إليها الجانبان في حزيران بنودا تتعلق بتخفيف العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف العمليات العسكرية، بما في ذلك في لبنان.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى أن مهلة الأيام السبعة ستبدأ اعتبارا من اليوم التالي لموافقة واشنطن على المقترح.

وقال إن طهران تنتظر الرد الأميركي و"ليست في عجلة من أمرها"، لكنها تفضل قبول واشنطن المقترح واستئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني.

في المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ"سي إن إن" إن واشنطن تجري "مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء".
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