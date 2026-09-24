مقترح إيراني لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.. هذا مضمونه

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قامت بتقديم مقترح إلى قالت إنه قد يقود إلى إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، وفق ما نقلته شبكة " إن" عن عباس عراقجي.وقال عراقجي، خلال حديث مع مجموعة من الصحفيين والخبراء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في ، إن المقترح نُقل إلى عبر وسطاء هذا الأسبوع.وأوضح أن المقترح يشترط على الولايات المتحدة تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام، مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق.ولم يكشف عراقجي تفاصيل هذه الشروط، لكنه قال إنها "لا تتجاوز ما تضمنته مذكرة تفاهم إسلام آباد".وبحسب عراقجي، تضمنت المذكرة التي توصل إليها الجانبان في حزيران بنودا تتعلق بتخفيف والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف العمليات العسكرية، بما في ذلك في .وأشار إلى أن مهلة الأيام السبعة ستبدأ اعتبارا التالي لموافقة واشنطن على المقترح.وقال إن تنتظر الرد الأميركي و"ليست في عجلة من أمرها"، لكنها تفضل قبول واشنطن المقترح واستئناف المحادثات قبل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني.في المقابل، قال مسؤول في لـ"سي إن إن" إن واشنطن تجري "مناقشات إيجابية وبناءة عبر الوسطاء".