تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا

Lebanon 24
25-09-2026 | 02:17
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بزشكيان: الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا
بزشكيان: الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بُثت، أمس الخميس، ان الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا، مشيرا إلى أن طهران لا ترغب بمواصلة القتال.
Advertisement

واتخذ بزشكيان موقفا متحديا في الأمم المتحدة في نيويورك، الأربعاء، مؤكدا للعالم أن إيران لن "تخضع" لواشنطن، في الوقت الذي أقر فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوجود محادثات جارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف بزشكيان: "عندما نستطيع حل المشكلات عبر الحوار، لا يجب ألا نلجأ إلى قتل بعضنا البعض. لكن بالتحريض الذي قامت به إسرائيل، فرضوا علينا هذه الحرب".

وتابع: "لكننا لا نرغب في الاستمرار. أميركا هي التي يجب عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا".

وشدد بزشكيان على أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع ترامب لإنهاء الحرب.

وقال معلقا على انهيار وقف إطلاق النار الهش "لماذا في غضون أسبوعين من توقيع الاتفاق اختاروا نسفه".

وأضاف: "إذا كانت الإدارة الأميركية الحالية ترغب في التوصل إلى اتفاق ضمن الأطر القانونية الدولية فلا بأس. أما إذا لم ترغب في ذلك، سواء قبل الانتخابات (التجديد النصفي) أو بعدها، ما هو الفارق بالنسبة إلينا".
مواضيع ذات صلة
ترامب: سأحدد ما إذا كانت أميركا تريد التفاوض مع إيران أم لا
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
كوشنر: الولايات المتحدة لا تسعى فقط إلى إنهاء الحرب بل تريد أيضًا ضمان سلام طويل الأمد لأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركي: لماذا إيران غير مهتمة بالفوز في الحرب الإقتصادية ضد الولايات المتحدة؟
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: الولايات المتحدة لا تحترم أي قوانين دولية
lebanon 24
Lebanon24
25/09/2026 11:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

الأمم المتحدة

دونالد ترامب

الإيراني

إسرائيل

نيويورك

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:57 | 2026-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:35 | 2026-09-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-09-25
Lebanon24
04:32 | 2026-09-25
Lebanon24
03:57 | 2026-09-25
Lebanon24
02:50 | 2026-09-25
Lebanon24
02:35 | 2026-09-25
Lebanon24
01:49 | 2026-09-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24