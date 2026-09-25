بزشكيان: الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على إيران أم لا

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أعلن الرئيس مسعود بزشكيان في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية بُثت، أمس الخميس، ان الخيار يعود للولايات المتحدة لتقرر ما إذا كانت تريد إنهاء الحرب على أم لا، مشيرا إلى أن لا ترغب بمواصلة القتال.واتخذ بزشكيان موقفا متحديا في في ، الأربعاء، مؤكدا للعالم أن إيران لن "تخضع" لواشنطن، في الوقت الذي أقر فيه الرئيس الأميركي بوجود محادثات جارية بين وإيران.وأضاف بزشكيان: "عندما نستطيع حل المشكلات عبر الحوار، لا يجب ألا نلجأ إلى قتل بعضنا البعض. لكن بالتحريض الذي قامت به ، فرضوا علينا هذه الحرب".وتابع: "لكننا لا نرغب في الاستمرار. أميركا هي التي يجب عليها أن تختار ما إذا كانت تريد إنهاء هذا الأمر أم لا".وشدد بزشكيان على أن إيران مستعدة لإبرام اتفاق مع لإنهاء الحرب.وقال معلقا على انهيار وقف إطلاق النار الهش "لماذا في غضون أسبوعين من توقيع الاتفاق اختاروا نسفه".وأضاف: "إذا كانت الحالية ترغب في التوصل إلى اتفاق ضمن الأطر القانونية الدولية فلا بأس. أما إذا لم ترغب في ذلك، سواء قبل الانتخابات (التجديد النصفي) أو بعدها، ما هو الفارق بالنسبة إلينا".