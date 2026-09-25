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عربي-دولي

مأدبة عشاء فاخرة للرئيس الصيني في البيت الأبيض.. هذه كانت قائمة الطعام

Lebanon 24
25-09-2026 | 02:50
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مأدبة عشاء فاخرة للرئيس الصيني في البيت الأبيض.. هذه كانت قائمة الطعام
مأدبة عشاء فاخرة للرئيس الصيني في البيت الأبيض.. هذه كانت قائمة الطعام photos 0
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أقام الرئيس الأميركي دونالد ترامب مأدبة عشاء رسمي على شرف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الا ان لائحة الطعام الفاخر الذي قدم بدت لافتة، فضلاً عن أسماء المدعوين.
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وشهد الحدث حشداً من أصحاب المليارديرات والنفوذ أيضاً في واشنطن، وقادة الأعمال، فضلا عن عمالقة قطاع التكنولوجيا، مثل الرئيس التنفيذي لتسلا وسببيس إكس إيلون ماسك، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، فضلا عن الرئيس التنفيذي لغوغل وألفابت سوندار بيتشاي، ورئيس شركة "أوبن أيه آي" ومشارك تأسيسها غريغ بروكمان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديل تكنولوجيز مايكل ديل، وغيرهم.

فيما تميزت الغرفة (East Room)التي أقيمت فيها المأدبة، بإضاءة خافتة وترتيبات طاولات بديكورات حمراء وذهبية أنيقة.

في حين ساعدت السيدة الأولى ميلانيا ترامب في صياغة قائمة طعام الأمسية، والتي قُدمت على طقم الأواني الصينية الحمراء التي تعود لفترة رئاسة رونالد ريغان.

وتضمنت الوجبة في طبقها الأول شوربة كريمية من القرع الأصفر (فيلوتي) مع الفطر البري، والأعشاب الطازجة، و"البانسيتا" المقرمشة، مع قطرات من زيت البصل الأخضر.

بعد ذلك، تناول الضيوف سمك القاروص المغطى بقشرة السمسم مع براعم الباك تشوي المطبوخة على البارد، والباذنجان المشوي من حديقة البيت الأبيض، وصلصة فيرت.

أما التحلية فكانت عبارة عن حلوى "كريميو" الفانيليا مع مربى الكرز الحامض وفطيرة الفرانجيبان بالجوز، إلى جانب الآيس كريم مع العسل.

وجاءت تلك المأدبة بعد أن اتخذ الرئيس الأميركي خطوة غير معتادة باستقبال شي وزوجته شخصياً يوم الأربعاء لدى وصولهما إلى قاعدة أندروز المشتركة خارج واشنطن. إذ عادة، ينتظر الرؤساء الأميركيون وصول ضيوف زياراتهم الرسمية إلى البيت الأبيض قبل تقديم ترحيب رسمي بهم.

وكان شي استقبل ترامب خلال زيارته الخاصة إلى بكين في مايو الماضي على مأدبة عشاء رسمية أقيمت تحت ثريات ضخمة في قاعة الشعب الكبرى. وشهد ذلك الحدث أيضاً حضور العديد من الشخصيات البارزة في قطاع التكنولوجيا، مثل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل سابقاً، وإيلون ماسك.
 
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