إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا رفع القيود على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة

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طلبت إدارة أمس الخميس من المحكمة الأميركية رفع القيود المفروضة على ترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول ثالثة.وكانت محكمة استئناف فدرالية أيّدت الأسبوع الماضي بأكثرية كبيرة حكما أصدرته محكمة أدنى درجة يقيّد سياسة إدارة القاضية بترحيل المهاجرين غير القانونيين إلى دول غير دولهم الأصلية، وهو ما يُعرف بـ"الترحيل إلى دول ثالثة".وفي وقت متأخر الأربعاء، ألغت محكمة قرارا بتعليق تنفيذ الحكم الأولي، وهو التعليق الذي كان ساريا أثناء مداولات قضاة الاستئناف.وباتت الحكومة الأميركية تطلب بشكل عاجل من المحكمة العليا رفع القيود المفروضة على الترحيل إلى دول ثالثة، حتى إشعار آخر، واصفة هذه الإجراءات بأنها "أداة أساسية لإبعاد فئات معينة من الأجانب، بمن فيهم بعض أخطر المجرمين الأجانب".وقال محامي الحكومة جون سوير إن حكم المحكمة الأدنى درجة "تسبب في مشكلات لوجستية كبيرة" على صعيد عمليات الترحيل.وقد تعهد ترامب خلال حملته الرئاسية بطرد ملايين المهاجرين غير القانونيين من ، واتخذ عددا من الإجراءات الرامية إلى تسريع عمليات الترحيل منذ عودته إلى .(أ.ف.ب)