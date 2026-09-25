البابا لاوون الرابع عشر في باريس... أول زيارة بابوية إلى فرنسا منذ 18 عاماً (فيديو)

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بدأ البابا لاوون الرابع عشر صباح اليوم زيارة إلى فرنسا تستمر أربعة أيام، وهي الأولى لحبر أعظم إلى البلاد منذ 18 عاماً.
وحطّت طائرة البابا في مطار أورلي قرب باريس، واستقبله الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون.
وسيُلقي البابا كلمته الأولى خلال زيارته الفرنسيّة في قصر الإليزيه.
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A post shared by KTOTV (@ktotelevision)