الإدارة الأميركية تدرس مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح هرمز

أبلغت الولايات المتحدة إيران
بأنها لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها فرض شروط بشأن إعادة فتحه، فيما تنتظر طهران رداً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب
على مقترح جديد يشمل استئناف المحادثات النووية، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".
ويأتي ذلك وسط تحرك دبلوماسي جديد تشارك فيه قطر، وبعد جولة من المحادثات غير المباشرة بين مبعوثي ترامب
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ووزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكانت قطر قد شاركت في تمرير الرسائل بين الطرفين.
وبحسب "أكسيوس"، قدم عراقجي خلال المحادثات شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية.
ويقضي المقترح الإيراني بإعادة فتح المضيق واستئناف المحادثات النووية خلال أسبوع، مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها البحري، وإلغاء العقوبات
المفروضة على مبيعات النفط الإيرانية
، وإعادة العمل بوقف إطلاق النار في المنطقة.
لكن المفاوضين الأميركيين
أبلغوا الجانب الإيراني، وفق التقرير، بأن إيران لا تسيطر على المضيق، وبالتالي لا يمكنها تقديم مطالب أو فرض شروط بشأنه.
وتقول واشنطن
إنها نجحت خلال الأشهر الماضية في زيادة حركة ناقلات النفط عبر المضيق تحت حماية أميركية، بعدما تسببت المواجهات في اضطراب حركة الشحن وإمدادات الطاقة. وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا سابقاً إن عمليات عسكرية أميركية حدّت من قدرة إيران على
استهداف الناقلات وسمحت بزيادة تدفقات النفط عبر هرمز.
صور أقمار صناعية صينية
وبالتوازي مع المسار الدبلوماسي، كشفت "أكسيوس" عن قلق أميركي متزايد بشأن طبيعة الدعم الذي تحصل عليه إيران من الصين
.
وقال مسؤولون أميركيون للموقع إن إيران استخدمت خلال الأسابيع الأخيرة صوراً عالية الدقة حصلت عليها من أقمار صناعية تجارية صينية، لأغراض عسكرية شملت تحديد مواقع قواعد أميركية في الشرق الأوسط
، إلى جانب حاملات طائرات وسفن تابعة للبحرية الأميركية في الخليج وبحر العرب.