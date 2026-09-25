الإدارة الأميركية تدرس مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح هرمز

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أبلغت بأنها لا تسيطر على مضيق هرمز، وبالتالي لا يمكنها فرض شروط بشأن إعادة فتحه، فيما تنتظر طهران رداً من الرئيس الأميركي على مقترح جديد يشمل استئناف المحادثات النووية، وفق ما أفاد موقع "أكسيوس".ويأتي ذلك وسط تحرك دبلوماسي جديد تشارك فيه قطر، وبعد جولة من المحادثات غير المباشرة بين مبعوثي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ووزير الخارجية عباس عراقجي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وكانت قطر قد شاركت في تمرير الرسائل بين الطرفين.وبحسب "أكسيوس"، قدم عراقجي خلال المحادثات شروط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات النووية.ويقضي المقترح الإيراني بإعادة فتح المضيق واستئناف المحادثات النووية خلال أسبوع، مقابل رفع الولايات المتحدة حصارها البحري، وإلغاء المفروضة على مبيعات النفط ، وإعادة العمل بوقف إطلاق النار في المنطقة.لكن المفاوضين أبلغوا الجانب الإيراني، وفق التقرير، بأن إيران لا تسيطر على المضيق، وبالتالي لا يمكنها تقديم مطالب أو فرض شروط بشأنه.وتقول إنها نجحت خلال الأشهر الماضية في زيادة حركة ناقلات النفط عبر المضيق تحت حماية أميركية، بعدما تسببت المواجهات في اضطراب حركة الشحن وإمدادات الطاقة. وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا سابقاً إن عمليات عسكرية أميركية حدّت من قدرة استهداف الناقلات وسمحت بزيادة تدفقات النفط عبر هرمز.صور أقمار صناعية صينية