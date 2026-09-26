تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تجنبا لفخ الصدام.. مفاوضات حصر السلاح بالعراق قد تمتد أشهرا

Lebanon 24
26-09-2026 | 03:19
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تجنبا لفخ الصدام.. مفاوضات حصر السلاح بالعراق قد تمتد أشهرا
تجنبا لفخ الصدام.. مفاوضات حصر السلاح بالعراق قد تمتد أشهرا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
منذ أشهر أعلنت الحكومة العراقية أن موعد انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في 30 سبتمبر الحالي سيتزامن مع الإعلان عن نزع سلاح الفصائل المسلحة، لكن يبدو أن هذا الموعد لن يتحقق وبحاجة إلى مزيد من الوقت قد يمتد إلى منتصف العام المقبل. إذ ربط مراقبون عراقيون نجاح مفاوضات الحكومة مع الفصائل لحسم موضوع السلاح بانتهآء الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران بشكل أساسي.
Advertisement

كما اعتبروا أن تمديد المفاوضات ل 9 أشهر مقبلة كفيل ببلورة موقف واضح بشأن هذا الصراع ويبعد البلاد عن الصدام الداخلي، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ"
إلى ذلك، رأى متابعون للشأن العراقي أن جولات المفاوضات التي خاضتها السلطات العراقية بشكل مباشر أو من خلال أطراف مؤثرة في الإطار التنسيقي الشيعي مع الفصائل المسلحة، دعت الحكومة العراقية إلى التراجع عن موعد 30 سبتمبر الحالي لحسم حصر السلاح والذهاب إلى موعد آخر، هو تصرف عقلاني يعكس جدية المفاوضات واستثمارها لمعالجة جميع الأمور ويبعد البلاد عن الوقوع في فخ الصدام المباشر مع الفصائل ويفسح المجال للتوصل إلى حلول مقنعة.

كما اعتبر متابعون آخرون أن أمام الحكومة فرصة تاريخية لحسم ملف السلاح، خاصة وأن الولايات المتحدة الأميركية منحتها فرصا أوسع للتفاوض مع الفصائل لحسم هذا الملف المعقد وفق قناعات تخدم مصالح البلاد وما تتعرض له من صعوبات اقتصادية ومالية بسبب تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز.
وفي السياق، قال المحلل السياسي، الدكتور محمد نعناع، "إن الحكومة العراقية تقف اليوم في المنتصف بين نزع سلاح الفصائل المسلحة والضغوطات الأميركية بشأن حسم هذا الملف وتقويض هذه الفصائل في عدم دعمها لإيران بعد تاريخ 30 سبتمبر ".

كما أكد "أن الإدارة الأمريكية ماضية في سياستها بالقضاء على بقايا الفصائل المسلحة المتبقية في سوريا ولبنان واليمن، ولديها سيناريو فيما يتعلق بوضع الفصائل العراقية، وفسحت المجال للحكومة ل حسم هذا الملف".

إلى ذلك، أوضح أن " الحكومة العراقية تحاول عدم الصدام مع الفصائل، وتعمل بجد على تقويضها، ولديها دعم من المرجعية الدينية الشيعية العليا ومن الأطراف السياسية البارزة، فضلاً عن دعم شعبي واضح".

هذا وأكد المراقبون أن أمام الحكومة فترة مهمة وكافية للتوصل إلى اتفاق حاسم في 30 حزيران المقبل، مع تصاعد أغلبية مؤيدة في العراق لحصر السلاح، وبنفس الوقت عدم فسح المجال أمام الفصائل للمناورة وترك النهايات مفتوحة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: الدولة عازمة على حصر السلاح بيدها لكن بدون صدام داخلي
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 15:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان فرنسي عراقي: ماكرون أشاد بجهود الحكومة العراقية في حصر السلاح
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 15:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: تسليم السلاح شأن عراقي داخلي والمفاوضات بشأنه مستمرة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 15:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تجنبيها.. عادات يومية قد تضر بصحة بشرتك!
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 15:00:05 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

العراقية

العراقي

العراق

القضاء

عراقية

لبنان

سوريا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:06 | 2026-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:06 | 2026-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-09-26
Lebanon24
07:06 | 2026-09-26
Lebanon24
06:13 | 2026-09-26
Lebanon24
06:06 | 2026-09-26
Lebanon24
05:30 | 2026-09-26
Lebanon24
05:21 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24