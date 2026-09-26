تجنبا لفخ الصدام.. مفاوضات حصر السلاح بالعراق قد تمتد أشهرا

منذ أشهر أعلنت الحكومة العراقية
أن موعد انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في 30 سبتمبر الحالي سيتزامن مع الإعلان عن نزع سلاح الفصائل المسلحة، لكن يبدو أن هذا الموعد لن يتحقق وبحاجة إلى مزيد من الوقت قد يمتد إلى منتصف العام المقبل. إذ ربط مراقبون عراقيون نجاح مفاوضات الحكومة مع الفصائل لحسم موضوع السلاح بانتهآء الصراع بين الولايات المتحدة
الأميركية وإيران بشكل أساسي.
كما اعتبروا أن تمديد المفاوضات ل 9 أشهر مقبلة كفيل ببلورة موقف واضح بشأن هذا الصراع ويبعد البلاد عن الصدام الداخلي، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ"
إلى ذلك، رأى متابعون للشأن العراقي
أن جولات المفاوضات التي خاضتها السلطات العراقية بشكل مباشر أو من خلال أطراف مؤثرة في الإطار التنسيقي الشيعي مع الفصائل المسلحة، دعت الحكومة العراقية إلى التراجع عن موعد 30 سبتمبر الحالي لحسم حصر السلاح والذهاب إلى موعد آخر، هو تصرف عقلاني يعكس جدية المفاوضات واستثمارها لمعالجة جميع الأمور ويبعد البلاد عن الوقوع في فخ الصدام المباشر مع الفصائل ويفسح المجال للتوصل إلى حلول مقنعة.
كما اعتبر متابعون آخرون أن أمام الحكومة فرصة تاريخية لحسم ملف السلاح، خاصة وأن الولايات المتحدة الأميركية منحتها فرصا أوسع للتفاوض مع الفصائل لحسم هذا الملف المعقد وفق قناعات تخدم مصالح البلاد وما تتعرض له من صعوبات اقتصادية ومالية بسبب تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز.
وفي السياق، قال المحلل السياسي، الدكتور محمد نعناع، "إن الحكومة العراقية تقف اليوم في المنتصف بين نزع سلاح الفصائل المسلحة والضغوطات الأميركية بشأن حسم هذا الملف وتقويض هذه الفصائل في عدم دعمها لإيران بعد تاريخ 30 سبتمبر ".
كما أكد "أن الإدارة الأمريكية ماضية في سياستها بالقضاء على بقايا الفصائل المسلحة المتبقية في سوريا
ولبنان واليمن، ولديها سيناريو فيما يتعلق بوضع الفصائل العراقية، وفسحت المجال للحكومة ل حسم هذا الملف".
إلى ذلك، أوضح أن " الحكومة العراقية تحاول عدم الصدام مع الفصائل، وتعمل بجد على تقويضها، ولديها دعم من المرجعية الدينية الشيعية العليا ومن الأطراف السياسية البارزة، فضلاً عن دعم شعبي واضح".
هذا وأكد المراقبون أن أمام الحكومة فترة مهمة وكافية للتوصل إلى اتفاق حاسم في 30 حزيران المقبل، مع تصاعد أغلبية مؤيدة في العراق
لحصر السلاح، وبنفس الوقت عدم فسح المجال أمام الفصائل للمناورة وترك النهايات مفتوحة.