تجنبا لفخ الصدام.. مفاوضات حصر السلاح بالعراق قد تمتد أشهرا

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كما اعتبروا أن تمديد المفاوضات ل 9 أشهر مقبلة كفيل ببلورة موقف واضح بشأن هذا الصراع ويبعد البلاد عن الصدام الداخلي، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ" منذ أشهر أعلنت الحكومة أن موعد انتهاء مهام قوات التحالف الدولي في 30 سبتمبر الحالي سيتزامن مع الإعلان عن نزع سلاح الفصائل المسلحة، لكن يبدو أن هذا الموعد لن يتحقق وبحاجة إلى مزيد من الوقت قد يمتد إلى منتصف العام المقبل. إذ ربط مراقبون عراقيون نجاح مفاوضات الحكومة مع الفصائل لحسم موضوع السلاح بانتهآء الصراع بين الأميركية وإيران بشكل أساسي.كما اعتبروا أن تمديد المفاوضات ل 9 أشهر مقبلة كفيل ببلورة موقف واضح بشأن هذا الصراع ويبعد البلاد عن الصدام الداخلي، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ"

إلى ذلك، رأى متابعون للشأن أن جولات المفاوضات التي خاضتها السلطات العراقية بشكل مباشر أو من خلال أطراف مؤثرة في الإطار التنسيقي الشيعي مع الفصائل المسلحة، دعت الحكومة العراقية إلى التراجع عن موعد 30 سبتمبر الحالي لحسم حصر السلاح والذهاب إلى موعد آخر، هو تصرف عقلاني يعكس جدية المفاوضات واستثمارها لمعالجة جميع الأمور ويبعد البلاد عن الوقوع في فخ الصدام المباشر مع الفصائل ويفسح المجال للتوصل إلى حلول مقنعة.



كما اعتبر متابعون آخرون أن أمام الحكومة فرصة تاريخية لحسم ملف السلاح، خاصة وأن الولايات المتحدة الأميركية منحتها فرصا أوسع للتفاوض مع الفصائل لحسم هذا الملف المعقد وفق قناعات تخدم مصالح البلاد وما تتعرض له من صعوبات اقتصادية ومالية بسبب تداعيات الحرب وإغلاق مضيق هرمز.