الصين تشدد على ضرورة حرية الملاحة

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أكد الصيني هان تشينغ، دعم بلاده لأمن والشرق الأوسط، مديناً استهدافها، ومشددا على ضرورة حرية الملاحة.وقال هان في كلمة أمام ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في ، اليوم السبت إن تدعم أمن دول وتدين استهدافها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متزايداً وتهديدات تطال الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.كما شدد نائب الرئيس الصيني على ضرورة الحفاظ على أمن سلاسل الإمداد حول العالم، في ظل التداعيات الاقتصادية التي خلفتها التوترات في على حركة التجارة والطاقة.ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة مع الاضطرابات التي شهدتها الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية.وكانت مناقشات سابقة في قد شددت على أن اضطراب حركة الملاحة في المضيق لا تقتصر تداعياته على الخليج، بل تمتد إلى أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية.كما دعا هان إلى توحيد الجهود لتوفير الحماية للأمم المتحدة، مؤكداً أهمية العمل الدولي المشترك في مواجهة الأزمات المتعددة.وفي الملف الفلسطيني، جدد نائب الرئيس الصيني دعم لحل الدولتين، داعياً إلى إعادة القضية إلى ما وصفه ب"مسارها الصحيح".