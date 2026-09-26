تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الصين تشدد على ضرورة حرية الملاحة

Lebanon 24
26-09-2026 | 11:40
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الصين تشدد على ضرورة حرية الملاحة
الصين تشدد على ضرورة حرية الملاحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد نائب الرئيس الصيني هان تشينغ، دعم بلاده لأمن دول الخليج والشرق الأوسط، مديناً استهدافها، ومشددا على ضرورة حرية الملاحة.
Advertisement

وقال هان في كلمة أمام الدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم السبت إن الصين تدعم أمن دول الخليج وتدين استهدافها، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً عسكرياً متزايداً وتهديدات تطال الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة الدولية.

كما شدد نائب الرئيس الصيني على ضرورة الحفاظ على أمن سلاسل الإمداد حول العالم، في ظل التداعيات الاقتصادية التي خلفتها التوترات في الشرق الأوسط على حركة التجارة والطاقة.

ويكتسب هذا الملف أهمية خاصة مع الاضطرابات التي شهدتها الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة والتجارة العالمية.

وكانت مناقشات سابقة في الأمم المتحدة قد شددت على أن اضطراب حركة الملاحة في المضيق لا تقتصر تداعياته على الخليج، بل تمتد إلى أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية.

كما دعا هان إلى توحيد الجهود لتوفير الحماية للأمم المتحدة، مؤكداً أهمية العمل الدولي المشترك في مواجهة الأزمات المتعددة.

وفي الملف الفلسطيني، جدد نائب الرئيس الصيني دعم بكين لحل الدولتين، داعياً إلى إعادة القضية الفلسطينية إلى ما وصفه ب"مسارها الصحيح".
مواضيع ذات صلة
غوتيرش أكد لبزشكيان ضرورة الالتزام بحقوق وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: نؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ورفض ما يهدد الأمن وحرية الملاحة
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نشدد على ضرورة وقف كافة الأعمال التي تهدد أمن وسلامة الملاحة الدولية
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية: نؤكد على ضرورة وقف الحوثيين لكل أشكال التصعيد وتهديدات أمن الملاحة البحرية
lebanon 24
Lebanon24
26/09/2026 22:22:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

الشرق الأوسط

نائب الرئيس

الفلسطينية

دول الخليج

حل الدولة

نيويورك

الخليج

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:51 | 2026-09-26
Lebanon24
14:28 | 2026-09-26
Lebanon24
13:54 | 2026-09-26
Lebanon24
13:44 | 2026-09-26
Lebanon24
13:31 | 2026-09-26
Lebanon24
13:21 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24