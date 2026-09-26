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عربي-دولي

سباق لاحتواء "إيبولا".. الإمارات تضخ 10 ملايين دولار

Lebanon 24
26-09-2026 | 12:14
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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وجه بتخصيص 10 ملايين دولار أمريكي عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تفشي وباء "إيبولا" في القارة الأفريقية، وتعزيز قدرات الاستجابة الصحية في المناطق المتضررة.
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وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال مشاركة دولة الإمارات في اجتماع دولي عُقد بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية لبحث تطورات تفشي وباء "إيبولا" وسبل تعزيز الاستجابة الدولية، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب الوكالة.

وفي هذا السياق، أكد طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، أن "دولة الإمارات تواصل دورها الفاعل والتزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة الأزمات والكوارث والتحديات الصحية في مختلف أنحاء العالم، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية ومسؤوليتها العالمية في حماية المجتمعات من مخاطر الأمراض والأوبئة، وبالتنسيق مع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية المعنية".

وأوضح أن "دولة الإمارات، وفي إطار جهودها للمساهمة في احتواء تفشي وباء "إيبولا"، أرسلت أكثر من 150 طناً من المساعدات والإمدادات المتنوعة إلى المناطق المتضررة، شملت معدات ومستلزمات وقائية ومواد لمكافحة العدوى استفاد منها نحو 280 منشأة صحية ، إلى جانب مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية المخصصة لمختلف الفئات العمرية من المتضررين، بما في ذلك النساء والأطفال".

وأشار إلى "أهمية تكاتف المجتمع الدولي ومضاعفة الجهود وتسريع وتيرة الاستجابة في ظل هذه الظروف الحرجة، للحد من انتشار الوباء وانتقاله بين المجتمعات، مؤكداً ضرورة دعم الأنظمة الصحية وتعزيز قدراتها على الوقاية والكشف المبكر والاستجابة الفاعلة".

وتأتي هذه الجهود في ظل استمرار التحديات المرتبطة بتفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، واتساع نطاق انتقاله جغرافياً، بما يستدعي تعزيز التنسيق الدولي وتسريع الإجراءات الرامية إلى احتواء الوباء والحد من تداعياته الإنسانية والصحية، وفق الوكالة.
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