روسيا تعلن استهداف سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية
، أن قواتها قصفت سفينة شحن محملة بإمدادات عسكرية بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود
.
وأضافت الوزارة أن مركزاً للإمداد والتموين تعرض أيضاً للقصف في أوديسا.
وأسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصاً على الأقلّ في البلدين، وفق ما أفادت السلطات المحلية، مع تكثيف موسكو
وكييف ضرباتهما في الأشهر الأخيرة.
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
مقتل شخصين في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد.
وأفادت السلطات في سومي بمقتل شخصين آخرين في المدينة الواقعة في الشمال
الشرقي على الحدود مع روسيا
، وذلك في ضربة جوية أسفرت أيضاً عن ستة جرحى بينهم طفلة.
وقال المسؤول الإقليمي أولكسندر
غانجا إن غارة جوية روسية في منطقة دنيبروبيتروفسك أسفرت عن مقتل فتاة تبلغ 17 عاماً وامرأة تبلغ 59 عاماً، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما طفل يبلغ ست سنوات.
وفي كييف
، خلفت ضربة بمسيّرة على مبنى سكني خمسة جرحى، غداة قصف استهدف العاصمة وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.