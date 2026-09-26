روسيا تعلن استهداف سفينة شحن قرب ميناء أوديسا الأوكراني

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أعلنت ، أن قواتها قصفت سفينة شحن محملة بإمدادات عسكرية بالقرب من ميناء أوديسا الأوكراني على .وأضافت الوزارة أن مركزاً للإمداد والتموين تعرض أيضاً للقصف في أوديسا.وأسفرت ضربات روسية وأوكرانية متبادلة عن مقتل 16 شخصاً على الأقلّ في البلدين، وفق ما أفادت السلطات المحلية، مع تكثيف وكييف ضرباتهما في الأشهر الأخيرة.وأكد الرئيس الأوكراني مقتل شخصين في مدينة زابوريجيا بجنوب البلاد.وأفادت السلطات في سومي بمقتل شخصين آخرين في المدينة الواقعة في الشرقي على الحدود مع ، وذلك في ضربة جوية أسفرت أيضاً عن ستة جرحى بينهم طفلة.وقال المسؤول الإقليمي غانجا إن غارة جوية روسية في منطقة دنيبروبيتروفسك أسفرت عن مقتل فتاة تبلغ 17 عاماً وامرأة تبلغ 59 عاماً، وإصابة شخصين آخرين، أحدهما طفل يبلغ ست سنوات.وفي ، خلفت ضربة بمسيّرة على مبنى سكني خمسة جرحى، غداة قصف استهدف العاصمة وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص.