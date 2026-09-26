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عربي-دولي

غارات جديدة تستهدف تعزيزات ومواقع حوثية بتعز

Lebanon 24
26-09-2026 | 13:44
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غارات جديدة تستهدف تعزيزات ومواقع حوثية بتعز
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن قواتها الجوية استهدفت مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي، شرق وجنوب محافظة تعز.
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وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وعناصر للحوثيين، ومخازن للذخائر والصواريخ في مفرق ماوية ومفرق الذُّكرة شرق تعز، إضافة إلى رتل تعزيزات تابع للجماعة في شارع الستين شمال مدينة تعز.

وأشار المصدر إلى أن الضربات الجوية ألحقت خسائر بشرية في صفوف الحوثيين، ودمرت آليات عسكرية، إلى جانب استهداف رتل تعزيزات للحوثيين.

كما استهدفت غارة جوية، تجمعاً للحوثيين في منطقة السويداء بمديرية حيفان، جنوب محافظة تعز، ما أسفر عن خسائر بشرية في صفوف عناصر الجماعة.

وقال مصدر في قيادة السلطة المحلية بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية: "إن الضربة كانت قاصمة، وأسفرت عن خسائر بشرية كبيرة، بينهم قيادات ميدانية كانت موجودة في ما يُعرف بمركز القيادة"، مشيراً إلى وصول سيارتي إسعاف إلى الموقع، فيما فرض الحوثيون طوقاً أمنياً ومنعوا الاقتراب من المكان.

وأضاف المصدر أن غارة أخرى استهدفت منصة تابعة للحوثيين في المنطقة، وأسفرت عن خسائر بشرية في صفوف الجماعة.
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وكالة الأنباء اليمنية

وكالة الأنباء

مركز القيادة

شارع الستين

محافظة تعز

مدينة تعز

السويداء

اليمنية

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