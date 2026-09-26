عاصفة "نورإيستر" تضرب شمال شرق أميركا

ضربت عاصفة خريفية استثنائية أجزاء واسعة من شمال شرق ، السبت، مصحوبة بأمطار غزيرة ورياح قوية، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان.

وطالت تداعيات عاصفة «نورإيستر» مدناً رئيسية بينها وبوسطن وفيلادلفيا، فيما حذرت السلطات من مخاطر فيضانات واسعة وإمكانية إغلاق عدد من الطرق، خصوصاً في المناطق المنخفضة والقريبة من السواحل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية حدوث فيضانات كبيرة على امتداد ساحل وسط الأطلسي، إلى جانب ارتفاع منسوب مياه المد حتى نهاية الأسبوع، داعية السكان في المناطق الساحلية إلى الاستعداد لاحتمال غمر الطرق والمنازل والمنشآت بالمياه.

وبحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، كان أكثر من 75 ألف مشترك في ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وماساتشوستس قد فقدوا الكهربائي.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوكول إن العاصفة تتجه نحو المناطق الساحلية للمدينة وجزيرة لونغ آيلاند، محذرة من أن «الأسوأ لم يأتِ بعد». وأضافت أن بعض مناطق لونغ آيلاند قد تستقبل ما يصل إلى 15 سنتيمتراً من الأمطار خلال الأيام المقبلة، فيما قد يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 6 أمتار.

وفي نيويورك، دعا رئيس البلدية زهران ممداني السكان إلى تجنب التنقل غير الضروري، في ظل الرياح القوية واحتمال سقوط خطوط الكهرباء.

كما تسببت العاصفة في اضطراب حركة الطيران، مع إلغاء مئات الرحلات، بينها 130 رحلة في مطار لوغان بمدينة بوسطن وحده، وفق بيانات «فلايت أوير».

وأصدرت شركات طيران كبرى، بينها «جيت بلو» و«يونايتد» و«أميركان إيرلاينز»، تنبيهات للمسافرين أتاحت لهم تعديل حجوزاتهم من دون رسوم إضافية.

وامتدت تأثيرات العاصفة إلى مقر في نيويورك، حيث طلبت المنظمة من المشاركة في تغطية اجتماعات الجمعية العامة إزالة معدات البث من محيط المقر بسبب شدة الرياح.

كما دفعت الأحوال الجوية إلى إلغاء عدد من الفعاليات الثقافية والموسيقية، بينها مهرجانا «غلوبال سيتيزن» و«أول ثينغز غو» في نيويورك، ومهرجان «أوشنز كولينغ» في ماريلاند، إضافة إلى حفلات للمغني إد شيران قرب بوسطن.

وتشهد أجزاء من ولايات كارولاينا الشمالية وفيرجينيا وماريلاند وديلاوير ونيوجيرسي فيضانات منذ أيام، فيما تُعد عواصف «نورإيستر» من الجوية المعروفة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وتكثر عادة بين الخريف وبداية الربيع، مصحوبة بأمطار غزيرة أو ثلوج ورياح قوية.