تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فيدان: تركيا تعمل لمنع امتداد الصراع إلى المنطقة

Lebanon 24
26-09-2026 | 14:51
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فيدان: تركيا تعمل لمنع امتداد الصراع إلى المنطقة
فيدان: تركيا تعمل لمنع امتداد الصراع إلى المنطقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تتزايد بصورة مستمرة، مؤكداً أن ما وصفه بـ«الظلم والمجازر» التي ترتكبها إسرائيل لم تعد تمر دون رد كما في السابق.

وجاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، عقب مشاركته في أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح الوزير التركي أن لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره الأميركي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، تناول تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب آخر المستجدات المرتبطة بالتوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأشار فيدان إلى أن تركيا أجرت مباحثات بشأن ما وصفه بـ«حلف مكة»، مضيفاً أن التهديدات العسكرية التي تستهدف السعودية كانت من بين الملفات التي جرى بحثها.

وأكد أن بلاده تواصل جهودها بشكل مكثف من أجل توفير بيئة إقليمية خالية من الصراعات وتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة. 

وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال فيدان إن استمرار الجهود يمثل جانباً إيجابياً، لكن الجانب السلبي يتمثل في عدم التوصل إلى نتيجة حتى الآن.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل عبر المسار الدبلوماسي، بما يمنع نشوء بيئة صراع أو تجدد الحرب.

وأضاف أن تركيا بحثت مع مسؤولين أميركيين وإيرانيين سبل منع امتداد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة. 

وفي الشأن العراقي، قال فيدان إن بغداد وضعت هدفاً سياسياً يتمثل في نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، مؤكداً دعم تركيا لهذا التوجه.

وأضاف أن العراق وضع، على وجه الخصوص، نزع سلاح تنظيم «بي كي كي» والجماعات المرتبطة به ضمن أهدافه.

وأوضح فيدان أن تنفيذ خريطة الطريق العراقية سيقود تركيا إلى خفض وجودها العسكري في العراق تدريجياً وصولاً إلى إنهائه، مشيراً تحديداً إلى قاعدة بعشيقة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني: تُجرى محادثات سرية مع تركيا لمنع حدوث احتكاك
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 01:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير أميركيّ: إسرائيل تسعى لمنع تركيا من الحصول على طائرات "إف-35"
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 01:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فيدان: الهجمات الإسرائيلية تهدد أمن سوريا و المنطقة وسنستمر في دعم مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 01:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: المملكة تواصل جهودها الرامية إلى خفض التصعيد ومنع تجدد التوترات والصراعات
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 01:18:22 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

دونالد ترامب

السعودية

إسرائيل

دونالد

الدورة

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:48 | 2026-09-26
Lebanon24
16:37 | 2026-09-26
Lebanon24
16:00 | 2026-09-26
Lebanon24
15:30 | 2026-09-26
Lebanon24
15:20 | 2026-09-26
Lebanon24
15:20 | 2026-09-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24