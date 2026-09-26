فيدان: تركيا تعمل لمنع امتداد الصراع إلى المنطقة

أكد هاكان فيدان، أن عزلة على الساحة الدولية تتزايد بصورة مستمرة، مؤكداً أن ما وصفه بـ«الظلم والمجازر» التي ترتكبها إسرائيل لم تعد تمر دون رد كما في السابق.

وجاءت تصريحات فيدان خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك، عقب مشاركته في أعمال الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح الوزير التركي أن لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيره الأميركي ، على هامش اجتماعات الجمعية العامة، تناول تطورات الأوضاع في غزة، إلى جانب آخر المستجدات المرتبطة بالتوتر بين والولايات المتحدة.

وأشار فيدان إلى أن تركيا أجرت مباحثات بشأن ما وصفه بـ«حلف مكة»، مضيفاً أن التهديدات العسكرية التي تستهدف كانت من بين الملفات التي جرى بحثها.

وأكد أن بلاده تواصل جهودها بشكل مكثف من أجل توفير بيئة إقليمية خالية من الصراعات وتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وفي ما يتعلق بالمفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، قال فيدان إن استمرار الجهود يمثل جانباً إيجابياً، لكن الجانب السلبي يتمثل في عدم التوصل إلى نتيجة حتى الآن.

وشدد على ضرورة مواصلة العمل عبر المسار الدبلوماسي، بما يمنع نشوء بيئة صراع أو تجدد الحرب.

وأضاف أن تركيا بحثت مع مسؤولين أميركيين وإيرانيين سبل منع امتداد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة.

وفي الشأن العراقي، قال فيدان إن بغداد وضعت هدفاً سياسياً يتمثل في نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة، مؤكداً دعم تركيا لهذا التوجه.

وأضاف أن العراق وضع، على وجه الخصوص، نزع سلاح تنظيم «بي كي كي» والجماعات المرتبطة به ضمن أهدافه.

وأوضح فيدان أن تنفيذ خريطة الطريق العراقية سيقود تركيا إلى خفض وجودها العسكري في العراق تدريجياً وصولاً إلى إنهائه، مشيراً تحديداً إلى قاعدة بعشيقة.