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عربي-دولي

اليمن ترصد صواريخ حوثية "بتقنية إيرانية"

Lebanon 24
26-09-2026 | 16:37
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اليمن ترصد صواريخ حوثية بتقنية إيرانية
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كشفت القوات المسلحة اليمنية عن رصد استخدام جماعة الحوثي لأسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنيات وتكتيكات مبتكرة، معتبرة أنها "تشكل تهديداً خطيراً على ممرات الطيران الدولية والطائرات المدنية".
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وصرح الناطق باسم الجيش اليمني، ماجد عبدالله النزيلي، بأن أسلحة الدفاع الجوي ذات التكتيكات المبتكرة، تم تحويلها بمساعدة خبراء من الحرس الثوري الإيراني المتواجدين على الأراضي اليمنية إلى "صواريخ جوالة" تُطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر.

فيما أوضح في بيان، أن هذه الصواريخ تقوم بالتجوّل لمدة تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد، وتعمل بنظام التتبع الحراري، وتهاجم أي مصدر حراري دون قدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية أو المدنية، مشدداً على أن "هذا الأمر يشكل تهديداً مباشراً وخطيراً لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين، بما في ذلك طائرات الأمم المتحدة وطائرات المنظمات الإنسانية والإغاثية التي تستخدم هذه المسارات الجوية لليمن والإقليم".

وقد اعتبر النزيلي أن "هذا التصعيد الخطير يتزامن مع التهديدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف وتعطيل خدمات الطيران بالمنطقة، بعد العقوبات المفروضة على طائرات خطوط الطيران الإيرانية".

كما طالبت القوات المسلحة اليمنية بموقف دولي حازم من جراء تهديد الحوثي للمجال الجوي للطيران الدولي، مشددة على أن "استخدام هذه الأسلحة الإيرانية من الأراضي اليمنية... يستوجب موقفاً مسؤولاً وحازماً وإجراءات من الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها منظمة الطيران المدني الدولي والاتحاد الدولي للنقل الجوي".

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