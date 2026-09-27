تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

الإيجارات تقلب برلين... اليسار يفوز بوعد تأميم 200 ألف شقة

Lebanon 24
27-09-2026 | 03:01
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الإيجارات تقلب برلين... اليسار يفوز بوعد تأميم 200 ألف شقة
الإيجارات تقلب برلين... اليسار يفوز بوعد تأميم 200 ألف شقة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

دفعت أزمة السكن المتفاقمة في برلين حزب "دي لينكه" اليساري إلى تحقيق أول انتصار له في انتخابات محلية بألمانيا، بعد حملة تعهد خلالها بنزع ملكية أكثر من 200 ألف شقة تملكها شركات عقارية كبرى أو وضعها تحت سيطرة الإدارة العامة.

وبحسب صحيفة "إل باييس" الإسبانية، ارتفعت كلفة استئجار المساكن في العاصمة الألمانية بنسبة 69% بين عامي 2016 و2026، بينما لم يرتفع متوسط دخل الفرد سوى 33% خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2025. ويعيش نحو 83% من سكان برلين في منازل مستأجرة، ما جعل الأزمة عاملاً حاسماً في الانتخابات.


Advertisement
وحصل "دي لينكه" على 25% من الأصوات، مقارنة بـ13% عام 2023، متقدماً على الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي نال 18%. وقالت مرشحة الحزب إليف إيرالب عقب إعلان النتائج: "إذا حكم دي لينكه برلين، فسنؤمم".


لكن الحزب يحتاج إلى دعم الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي لتشكيل حكومة. وبينما يبدي الخضر استعداداً للتفاهم معه، خصوصاً في ملف السكن، يعارض الاشتراكيون الديمقراطيون خطة نزع الملكية.


وتستند مطالب الحزب إلى استفتاء غير ملزم أُجري في برلين عام 2021، وأيد خلاله 58% من الناخبين وضع الشركات التي تمتلك أكثر من ثلاثة آلاف وحدة سكنية تحت السيطرة العامة. ورغم أن لجنة رسمية وضعت لاحقاً أساساً قانونياً لتنفيذ الخطوة، فإنها بقيت من دون تطبيق.

 


مواضيع ذات صلة
سيدني سويني تفقد 200 ألف متابع.. ما السبب؟
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الأغذية العالمي: نحو 200 ألف سوداني يعانون من مستويات كارثية تصل لحد المجاعة
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
توقفت لشراء وجبة لابنتها.. فربحت 200 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تقلب الطاولة على إنكلترا بثلاثية مثيرة في ويمبلي
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 11:50:25 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

الحزب الاشتراكي

الإدارة العامة

الديمقراطيون

تحت السيطرة

الديمقراطي

الإسبانية

الألمانية

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:40 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:54 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:45 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:40 | 2026-09-27
Lebanon24
04:32 | 2026-09-27
Lebanon24
03:54 | 2026-09-27
Lebanon24
03:45 | 2026-09-27
Lebanon24
03:43 | 2026-09-27
Lebanon24
03:30 | 2026-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24