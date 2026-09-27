تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بسبب تهم فساد... إستقالة نائبة رئيس الحزب الحاكم في تركيا

Lebanon 24
27-09-2026 | 08:40
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بسبب تهم فساد... إستقالة نائبة رئيس الحزب الحاكم في تركيا
بسبب تهم فساد... إستقالة نائبة رئيس الحزب الحاكم في تركيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا عمر تشيليك، عن استقالة فاطمة بتول سايان كايا من كافة مناصبها وشطب عضويتها في مجلسي إدارة وقيادة الحزب.
Advertisement

وتشغل سايان كايا منصب نائب رئيس الحزب الحاكم وهي من القيادات البارزة التي شغلت سابقا منصب وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في حكومة بن علي يلدريم بين عامي 2016 و2018، كما انتخبت عضوا في البرلمان التركي عن الحزب في دورتين متتاليتين.

وجاءت الاستقالة على خلفية اتهامات طالت سايان كايا وزوجها إلياس كايا بالتربح المالي واستغلال النفوذ والمعلومات الداخلية في استثمارات بأسهم شركات في البورصة، في إطار تحقيق يجري في فضيحة فساد مالي كبيرة.

وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "إكس"، قالت سايان كايا إن قرارها جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان بضرورة التحقيق في أي مزاعم بشفافية وجدية، بغض النظر عن الشخصية المستهدفة. وأضافت أنها تصرفت انطلاقاً من هذا المبدأ لضمان جلاء الحقيقة وقطع الطريق أمام أي شكوك محتملة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
قرار بسجن نائبة 7 سنوات... مُتّهمة بقضايا فساد!
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 22:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة مكافحة الفساد في أوكرانيا: كشف مجموعة تضم نائب رئيس مكتب الرئاسة ونائبا سابقا قامت بتبييض أموال استُخدمت لدفع كفالات في قضية فساد بقطاع الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 22:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الادعاء العام في أرمينيا يوقف الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بتهم فساد
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 22:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خسارته في الإنتخابات... إستقالة رئيس الوزراء السويدي
lebanon 24
Lebanon24
27/09/2026 22:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

روسيا اليوم

طيب أردوغان

رئيس الحزب

نائب رئيس

البرلمان

أردوغان

رجب طيب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:46 | 2026-09-27
Lebanon24
14:30 | 2026-09-27
Lebanon24
13:51 | 2026-09-27
Lebanon24
13:30 | 2026-09-27
Lebanon24
12:30 | 2026-09-27
Lebanon24
12:00 | 2026-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24