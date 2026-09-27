بسبب تهم فساد... إستقالة نائبة رئيس الحزب الحاكم في تركيا

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أعلن المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في عمر تشيليك، عن استقالة فاطمة بتول سايان كايا من كافة مناصبها وشطب عضويتها في مجلسي إدارة وقيادة الحزب.وتشغل سايان كايا منصب نائب الحاكم وهي من القيادات البارزة التي شغلت سابقا منصب وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في حكومة يلدريم بين عامي 2016 و2018، كما انتخبت عضوا في عن الحزب في دورتين متتاليتين.وجاءت الاستقالة على خلفية اتهامات طالت سايان كايا وزوجها إلياس كايا بالتربح المالي واستغلال النفوذ والمعلومات الداخلية في استثمارات بأسهم شركات في البورصة، في إطار تحقيق يجري في فضيحة فساد مالي كبيرة.وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع "إكس"، قالت سايان كايا إن قرارها جاء تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بضرورة التحقيق في أي مزاعم بشفافية وجدية، بغض النظر عن الشخصية المستهدفة. وأضافت أنها تصرفت انطلاقاً من هذا المبدأ لضمان جلاء الحقيقة وقطع الطريق أمام أي شكوك محتملة. (روسيا اليوم)