عرسٌ أثار الجدل في دولة عربيّة... وتوقيف العروس! (فيديو)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا المصرية القبض على 5 أشخاص بينهم العروس وقريبتها بعد إعادة تداول فيديو لحفل زفاف بقرية أسمنت في نقادة ظهر خلاله عدد من المشاركين وهم يرقصون حاملين أسلحة آلية بينهم العروس أعلى الكوشة كشفت التحريات أن الفيديو قديم ويعود إلى نحو عام ونصف. pic.twitter.com/mF2fdKYKOF
— hisham farid (@hisham___farid) September 27, 2026
ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا المصرية القبض على 5 أشخاص بينهم العروس وقريبتها بعد إعادة تداول فيديو لحفل زفاف بقرية أسمنت في نقادة ظهر خلاله عدد من المشاركين وهم يرقصون حاملين أسلحة آلية بينهم العروس أعلى الكوشة كشفت التحريات أن الفيديو قديم ويعود إلى نحو عام ونصف. pic.twitter.com/mF2fdKYKOF