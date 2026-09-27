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عربي-دولي

عرسٌ أثار الجدل في دولة عربيّة... وتوقيف العروس! (فيديو)

Lebanon 24
27-09-2026 | 10:17
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عرسٌ أثار الجدل في دولة عربيّة... وتوقيف العروس! (فيديو)
عرسٌ أثار الجدل في دولة عربيّة... وتوقيف العروس! (فيديو) photos 0
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أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث وثّق مشاهد من حفل زفاف في محافظة قنا المصرية، ظهرت خلاله العروس وهي تحمل سلاحًا آليًا، فيما ظهر عدد من المدعوين وهم يحملون أسلحة نارية أخرى، وهم يرقصون بها خلال الاحتفال.

وعلى الفور، بدأت الأجهزة الأمنية فحص محتوى الفيديو، وتحديد مكان الحادثة، وهوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، ليتبيّن أن الحفل أُقيم في قرية أسمنت.

وفور استكمال الإجراءات القانونية، قبضت الشرطة على 5 أشخاص بينهم العروس. (ارم نيوز)
 
 
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