عرسٌ أثار الجدل في دولة عربيّة... وتوقيف العروس! (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي جدلًا واسعًا، حيث وثّق مشاهد من حفل زفاف في محافظة قنا ، ظهرت خلاله العروس وهي تحمل سلاحًا آليًا، فيما ظهر عدد من المدعوين وهم يحملون أسلحة نارية أخرى، وهم يرقصون بها خلال الاحتفال.



وعلى الفور، بدأت فحص محتوى الفيديو، وتحديد مكان الحادثة، وهوية الأشخاص الذين ظهروا فيه، ليتبيّن أن الحفل أُقيم في قرية أسمنت.



وفور استكمال الإجراءات القانونية، قبضت الشرطة على 5 أشخاص بينهم العروس. (ارم نيوز)

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا المصرية القبض على 5 أشخاص بينهم العروس وقريبتها بعد إعادة تداول فيديو لحفل زفاف بقرية أسمنت في نقادة ظهر خلاله عدد من المشاركين وهم يرقصون حاملين أسلحة آلية بينهم العروس أعلى الكوشة كشفت التحريات أن الفيديو قديم ويعود إلى نحو عام ونصف. pic.twitter.com/mF2fdKYKOF — hisham farid (@hisham___farid) September 27, 2026 Advertisement