سول تأسف لكشف أوكرانيا "سراً" بشأن أسيري حرب من كوريا الشمالية

نقلت وكالة "يونهاب" عن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، تعبيره عن "أسفه الشديد" إزاء ما وصفه بالكشف الأوكراني عن نقل أسيرين من إلى كوريا الجنوبية، رغم اتفاق مسبق على عدم الإعلان عن العملية.

Advertisement

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد أعلن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أن بلاده نقلت الأسيرين إلى كوريا الجنوبية، بعد أسرهـما خلال قتالهما إلى جانب القوات الروسية.

الكوري الجنوبي لي جيه-ميونغ إن إعلان العملية من جانب "مؤسف للغاية"، مشيراً إلى أن البلدين كانا قد اتفقا على عدم الكشف عنها.

ونقلت "يونهاب" عن كبير أمناء الرئاسة للعلاقات العامة سيونغ غي-هونغ أن سيول تأسف بشدة لـ"الكشف أحادي الجانب" عن العملية، ولما وصفه لاحقاً بـ"الإعلان الكاذب" بأن الاتفاق على عدم الكشف لم يكن موجوداً، مضيفاً أن الحكومة قد تتخذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.

وكانت أوكرانيا قد أسرت الجنديين في منطقة كورسك الروسية في كانون الثاني 2025، ليكونا أول جنديين كوريين شماليين يُؤسران أحياء منذ انخراط بيونغ يانغ في الحرب الروسية عام 2024.

وتأتي عملية النقل في وقت تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، بالتزامن مع تجديد الرئيس الأميركي استعداده للتواصل مع بيونغ يانغ.