قصف روسي يستهدف مقر أكبر شركة اتصالات في أوكرانيا ومركز بيانات في كييف

تعرض المقر الرئيسي لشركة "كييف ستار"، أكبر مشغّل لخدمات الهاتف المحمول في أوكرانيا، لقصف روسي في العاصمة كييف، الأحد، بالتزامن مع هجمات استهدفت مراكز بيانات ومنشآت للاتصالات.
وأفادت الشركة وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" بأن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز بيانات تابع لشركة "فودافون أوكرانيا"، ثاني أكبر مشغّل للاتصالات في البلاد، فيما لم ترد الشركة على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية استهدفت مركز بيانات في كييف مرتين صباح الأحد، ما أدى إلى إصابة طفلين وشخص بالغ.