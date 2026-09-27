قصف روسي يستهدف مقر أكبر شركة اتصالات في أوكرانيا ومركز بيانات في كييف

تعرض المقر لشركة " ستار"، أكبر مشغّل لخدمات الهاتف المحمول في ، لقصف روسي في العاصمة كييف، الأحد، بالتزامن مع هجمات استهدفت مراكز بيانات ومنشآت للاتصالات.

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وأفادت الشركة وكالة "إنترفاكس أوكرانيا" بأن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

من جهتها، أعلنت استهداف مركز بيانات تابع لشركة "فودافون أوكرانيا"، ثاني أكبر مشغّل للاتصالات في البلاد، فيما لم ترد الشركة على طلب من وكالة " " للتعليق.

الأوكراني إن القوات الروسية استهدفت مركز بيانات في كييف مرتين ، ما أدى إلى إصابة طفلين وشخص بالغ.