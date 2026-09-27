خطف شابين إسرائيليين.. إسرائيل تقول إنها قتلت أحد منفّذي هجوم 7 أتشرين الأول

أعلن الجيش الأحد أنه قتل فلسطينيا قال إنه شارك في خطف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة في السابع من تشرين الأول 2023.



وانتشر مقطع مصوّر عقب الهجوم أظهر مسلحين وهم يخطفون نوعا أرغماني وصديقها أفيناتان أور من مهرجان "نوفا" الموسيقي.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استهدف منطقة النصيرات وقضى على الإرهابي ساهر نضال صقر، وهو عنصر مرتبط بتنظيمات جهادية عالمية تنشط في ".



وأضاف أن صقر كان يقود الدراجة النارية التي استُخدمت في خطف أرغماني وأور. (العربية)