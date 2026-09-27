تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خطف شابين إسرائيليين.. إسرائيل تقول إنها قتلت أحد منفّذي هجوم 7 أتشرين الأول

Lebanon 24
27-09-2026 | 23:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خطف شابين إسرائيليين.. إسرائيل تقول إنها قتلت أحد منفّذي هجوم 7 أتشرين الأول
خطف شابين إسرائيليين.. إسرائيل تقول إنها قتلت أحد منفّذي هجوم 7 أتشرين الأول photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد أنه قتل فلسطينيا قال إنه شارك في خطف شابين إسرائيليين من مهرجان موسيقي خلال هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول 2023.

وانتشر مقطع مصوّر عقب الهجوم أظهر مسلحين وهم يخطفون نوعا أرغماني وصديقها أفيناتان أور من مهرجان "نوفا" الموسيقي.
 
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "استهدف منطقة النصيرات وقضى على الإرهابي ساهر نضال لطفي صقر، وهو عنصر مرتبط بتنظيمات جهادية عالمية تنشط في قطاع غزة".

وأضاف أن صقر كان يقود الدراجة النارية التي استُخدمت في خطف أرغماني وأور. (العربية) 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: قلتنا في مدينة غزة اليوم قائدا من حماس شارك في هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 09:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في حماس دخل إلى إسرائيل خلال أحداث 7 تشرين الأول
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 09:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية حذّرت إسرائيل قبل هجوم 7 تشرين الأول.. تقرير يكشف ما نقله رئيسها عن السنوار!
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 09:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا: مقتل 7 إثر هجوم صاروخي روسي على كييف
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 09:40:06 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

قطاع غزة

الشاباك

فلسطين

جدعون

أفينا

إيلا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-09-28
Lebanon24
02:04 | 2026-09-28
Lebanon24
01:50 | 2026-09-28
Lebanon24
01:33 | 2026-09-28
Lebanon24
00:56 | 2026-09-28
Lebanon24
00:17 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24