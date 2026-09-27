خطف شابين إسرائيليين.. إسرائيل تقول إنها قتلت أحد منفّذي هجوم 7 أتشرين الأول

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جيش الدفاع والشاباك يقضيان على المخرب الذي وُثّق وهو يختطف نوعا أرغماني وأفينتان أور على متن دراجة نارية خلال مجزرة السابع من أكتوبر
⭕️ هاجم جيش الدفاع والشاباك، بالتعاون مع وحدة جدعونيم (33) التابعة للاهف 433، أمس (السبت) في منطقة النصيرات، وقضوا على المخرب ساهر نضال لطفي صقر،… pic.twitter.com/nRh7OYQsxO
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 27, 2026
جيش الدفاع والشاباك يقضيان على المخرب الذي وُثّق وهو يختطف نوعا أرغماني وأفينتان أور على متن دراجة نارية خلال مجزرة السابع من أكتوبر
⭕️ هاجم جيش الدفاع والشاباك، بالتعاون مع وحدة جدعونيم (33) التابعة للاهف 433، أمس (السبت) في منطقة النصيرات، وقضوا على المخرب ساهر نضال لطفي صقر،… pic.twitter.com/nRh7OYQsxO