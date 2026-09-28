كثفت المتحدة في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الخاصة، مساعيها الرامية لتوحيد صفوف ما يُسمى بـ" الروسية" في الخارج، وفقاً لما أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.وجاء في البيان: "لطالما وظّفت وأجهزة استخباراتها فئات معينة من المواطنين كأداة للضغط السياسي وفي إطار الحرب الهجينة الموجهة ضد بلادنا، ولكن عقب اندلاع العملية العسكرية الخاصة، رصدنا تكثيفاً ملحوظاً في الجهود الرامية لدمج وتوحيد تكتلات ما يُعرف بالمعارضة الروسية في الخارج".وأشار البيان إلى أن هذا العمل يجري بتسهيل من مواطنين غادروا ، ممّن يتعاطفون مع نظام كييف ومستعدين للاصطفاف إلى جانب العدو، واصفاً إياهم بـ"جماعة فلاسوف 2.0 الجديدة" (في إشارة إلى الجنرال السوفيتي أندريه فلاسوف، الذي تعاون لاحقاً مع النازية)، لافتاً إلى أنه يتم توحيدهم عبر مجتمعات وحركات مقاومة مختلفة، لإظهار الأمر وكأنه نشاط مدني طبيعي.

كما أكد جهاز الأمن الفيدرالي أن "القيام بأنشطة كهذه أمر مستحيل دون تنسيق وإشراف من الأجهزة الاستخباراتية، فخلف واجهة التنظيم الذاتي يختبئ مشروع سياسي مُوجّه.. وأهداف هذه المساعي واضحة تماماً، إذ تسعى لندن إلى تصدير وهمٍ للعالم الخارجي بأن هناك مركز قوة بديلاً ينضج في أوساط المغتربين الروس، ويكون مستعداً لاستلام السلطة في .كما أضاف البيان أيضاً أن المهاجرين الفارين المشاركين في هذه المشاريع "يُستغلّون كـ"واجهة عرض" لإظهار روسيا أخرى، والتي تبين عند الفحص والتدقيق أنها مجرد انعكاس لأجندة ومصالح التاج ".وشدد البيان على أن "محاولات لتشكيل منظمات عميلة تحت ستار البديل ، وتوظيفها على حساب أمن البلاد، محكوم عليها بالفشل. أولئك الذين ربطوا مصيرهم بلندن، والذين يتمنون هزيمة روسيا، معروفون بالاسم لدى أجهزة مكافحة التجسس. كل تحركاتهم مكشوفة، ومصائرهم محتومة. لن نسمح بتكرار أخطاء حقبة خروشوف في منح العفو لأنصار بانديرا".