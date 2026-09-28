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عربي-دولي

مطار اللاذقية يعود إلى الواجهة.. بدء إعادة تأهيله

Lebanon 24
28-09-2026 | 05:53
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أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري، الأحد، انطلاق برنامج إعادة تأهيل مطار اللاذقية الدولي، تمهيداً لإعادته إلى الخدمة واستقبال الرحلات والمسافرين.
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وكانت الهيئة قد تسلّمت، في 9 آب الماضي، إدارة المطار، عقب إعلان وزارة الخارجية السورية التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الجانب الروسي بشأن القاعدتين العسكريتين في حميميم وطرطوس.


وبموجب المذكرة، تتولى الدولة السورية إدارة المنشآت ذات الطابع المدني، وفي مقدمتها مطار حميميم (اللاذقية) والرصيف التجاري الرابع في ميناء طرطوس، تمهيداً لإدخالهما تدريجياً ضمن منظومة الإدارة المدنية.


وقال الحصري، في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا"، إن إعادة تشغيل مطار اللاذقية تأتي ضمن خطة وطنية لاستعادة جاهزية المطارات السورية وتطوير بنيتها التحتية، وتعزيز إدارة الدولة لمرافق الطيران المدني.


وأوضح أن العمل في المطار انتقل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، على أن تتم إعادته إلى الخدمة وفق متطلبات السلامة والجاهزية الفنية والتشغيلية المعتمدة.


وأشار إلى أن موعد تشغيل مطار اللاذقية الدولي سيُعلن بعد استكمال أعمال التأهيل والتأكد من جاهزيته الكاملة والآمنة.


ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المطارات السورية ارتفاعاً في حركة المسافرين، إذ سجّل مطار دمشق الدولي خلال تموز الماضي نحو 243 ألف مسافر عبر 2088 رحلة، مع تشغيل 16 شركة طيران.


كذلك، تجاوز عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي خلال الشهر نفسه 66 ألفاً، عبر 608 رحلات جوية، فيما بلغ عدد شركات الطيران العاملة فيه 12 شركة.
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