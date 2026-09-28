لجنة التواصل الدرزية من جنيف: نطالب بالتحقيق والعدالة ونرفض تزوير تاريخنا وسلخنا عن محيطنا العربي

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شهدت الـ63 لمجلس حقوق الإنسان في في حضوراً بارزاً للجنة التواصل الدرزية، التي حملت إلى المحفل الدولي ملف الأحداث والمجازر الدامية التي شهدتها محافظة السويداء وأريافها في تموز/يوليو 2025, من خلال مشاركتها الدائمة في دورات مجلس حقوق الانسان.وقد تم عرض كلمة مسؤول لجنة التواصل في اسامة ابو ديكار، والذي تعذّر عليه الحضور شخصياً إلى جنيف لأسباب لوجستية.كلمة اللجنة امام مجلس حقوق الانسان:في كلمة تم عرضها عبر الفيديو خلال جلسة المجلس نهار الجمعة ١٨ ايلول ٢٠٢٦، تحدث مسؤول ملف التواصل في سورية بإسم اللجنة قائلاً:"السيد الرئيس،جئناكم بإسم لجنة التواصل الدرزية في سورية ولبنان وفلسطين وجئتكم شخصياً من السويداء كأحد الناجين بالصدفة من حملة إبادة تعرضنا لها في 2025، لأتحدث إليكم بصوت الضحايا، وبأنين الأمهات الثكالى في السويداء، وبأصوات من سُلِبت أرواحهم ودُمّرت بيوتهم.لقد واجه أهلنا من حملات إبادة واعتداءات ممنهجة على مر التاريخ آخرها في تموز 2025 وثقتها بدقة تقارير الأمم المتحدة وقرارات التي أدانت تلك الجرائم ضد الإنسانية.ان عمر طائفة الموحدين الدروز أقدم من كل الدول الناشئة خلال ألف عام مضى لذلك نرفض سلخنا عن محيطنا العربي وتزوير وتشويه تاريخنا، فتاريخ الموحدين وقرارهم العقائدي ليس ملكاً لأحد.نحن دعاة سِلمٍ ولسنا دعاة حرب، تاريخ وقوفنا في وجه كل اشكال يشهد على ذلك.إن ما شهدته السويداء وأريافها في تموز2025 من أحداث مأساوية واعتداءات أليمة طالت المدنيين الأبرياء، يمثل جرحاً وطنياً عميقاً لا يمكن تجاوزه دون إنصاف وعدالة صريحة تضمن عدم تكراره.من منطلق حرصنا على وحدة النسيج الوطني السوري ورفضنا لأي خطاب إقصائي، نطالب السلطات الرسمية والمجتمع الدولي بما يلي:- التحقيق والمحاكمة في كل ما جرى في تموز 2025- الإفراج عن جميع المخطوفين والمغيبين، تأمين عودة آمنة وكريمة لجميع المهجرين, وتعويض المتضررين.- تجريم خطاب الكراهية والتخوين ضد الدروز.- إيجاد حلول للطلاب الجامعيين والشهادة الثانوية لعامي 2025 و2026.شكراً سيدي الرئيس".