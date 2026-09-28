باكستان تسلّم طالبان مذكرة احتجاج بعد اختراق مجالها الجوي بمسيّرات

سلّمت الباكستانية في إسلام آباد مذكرة احتجاج، على خلفية ما قالت إنه اختراق للمجال الجوي بطائرات مسيّرة انطلقت من الأربعاء الماضي، وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري بين البلدين.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، سجاد ، إن المذكرة سُلّمت إلى حكومة بسبب اختراق المجال الجوي، مشيراً إلى أن إسلام آباد أثارت أيضاً قضية الهجمات المسلحة والانتهاكات الحدودية.

وجاءت الخطوة عقب هجوم استهدف مجمعاً للشرطة في منطقة كوهات في 18 أيلول، وأسفر عن مقتل 23 شخصاً، بينهم 17 شرطياً، فيما قالت السلطات الباكستانية إن أحد منفذي الهجوم الانتحاري أفغاني.

وبعد أيام، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن هجوم آخر في ديره ، أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل.

وتزامنت هذه التطورات مع غارات باكستانية داخل أفغانستان، قالت إسلام آباد إنها استهدفت مواقع لمسلحين، قبل إعلانها إسقاط طائرات مسيّرة دخلت مجالها الجوي من الأراضي الأفغانية، واستهداف عشرة مواقع داخل أفغانستان قالت إنها مخصصة لتخزين المسيّرات وإطلاقها.

في المقابل، اتهمت حكومة طالبان إسلام آباد بانتهاك السيادة الأفغانية، وقالت إن أسفرت عن سقوط قتلى مدنيين.