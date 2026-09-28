تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

باكستان تسلّم طالبان مذكرة احتجاج بعد اختراق مجالها الجوي بمسيّرات

Lebanon 24
28-09-2026 | 10:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
باكستان تسلّم طالبان مذكرة احتجاج بعد اختراق مجالها الجوي بمسيّرات
باكستان تسلّم طالبان مذكرة احتجاج بعد اختراق مجالها الجوي بمسيّرات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

سلّمت وزارة الخارجية الباكستانية السفارة الأفغانية في إسلام آباد مذكرة احتجاج، على خلفية ما قالت إنه اختراق للمجال الجوي الباكستاني بطائرات مسيّرة انطلقت من أفغانستان الأربعاء الماضي، وسط تصاعد التوتر الأمني والعسكري بين البلدين.

Advertisement

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية، سجاد حيدر خان، إن المذكرة سُلّمت إلى حكومة طالبان بسبب اختراق المجال الجوي، مشيراً إلى أن إسلام آباد أثارت أيضاً قضية الهجمات المسلحة والانتهاكات الحدودية.

وجاءت الخطوة عقب هجوم استهدف مجمعاً للشرطة في منطقة كوهات في 18 أيلول، وأسفر عن مقتل 23 شخصاً، بينهم 17 شرطياً، فيما قالت السلطات الباكستانية إن أحد منفذي الهجوم الانتحاري أفغاني.

وبعد أيام، أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن هجوم آخر في ديره إسماعيل خان، أسفر عن مقتل 12 شخصاً على الأقل.

وتزامنت هذه التطورات مع غارات باكستانية داخل أفغانستان، قالت إسلام آباد إنها استهدفت مواقع لمسلحين، قبل إعلانها إسقاط طائرات مسيّرة دخلت مجالها الجوي من الأراضي الأفغانية، واستهداف عشرة مواقع داخل أفغانستان قالت إنها مخصصة لتخزين المسيّرات وإطلاقها.

في المقابل، اتهمت حكومة طالبان إسلام آباد بانتهاك السيادة الأفغانية، وقالت إن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى مدنيين.

مواضيع ذات صلة
إسقاط مسيّرة اخترقت المجال الجوي في رومانيا بشكل غير قانوني
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 20:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب عن وزارة الدفاع الرومانية: مقاتلة إسبانية أسقطت طائرة مسيّرة اخترقت مجالنا الجوي
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 20:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأردن اعترضت 8 صواريخ اخترقت مجالها الجوي
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 20:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24
السعودية: قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت طائرة مسيّرة حاولت الدخول إلى المجال الجوي لمكة المكرمة
lebanon 24
Lebanon24
28/09/2026 20:45:18 Lebanon 24 Lebanon 24

السفارة الأفغانية

وزارة الخارجية

إسماعيل خان

الباكستاني

أفغانستان

جاد حيدر

حيدر خان

إسماعيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:27 | 2026-09-28
Lebanon24
13:17 | 2026-09-28
Lebanon24
13:00 | 2026-09-28
Lebanon24
12:58 | 2026-09-28
Lebanon24
12:00 | 2026-09-28
Lebanon24
11:13 | 2026-09-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24