موظفو القطاع العام في فرنسا يصعّدون قبل إعلان موازنة 2027

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يتظاهر موظفو القطاع العام ومن بينهم عناصر الإطفاء اليوم في مختلف أنحاء بدعوة من تحالف نقابي واسع، بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة سنة 2027، بحسب وكالة "فرانس برس".وتنظّم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة بعد إعلان رئيس الوزراء في مطلع أيلول الحالي تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين.وتأمل النقابات في مشاركة أكبر عدد ممكن من الموظفين الحكوميين، سعيا من جهة إلى التأثير في قرارات الحكومة، ومن جهة أخرى بهدف "توجيه رسالة إلى المرشحين للرئاسة" مع الدخول في أجواء الحملة .ومن بين المتوقع مشاركتهم في التظاهرات ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف عنصر إطفاء، بحسب تقديرات السلطات، بعد صيف شهد حرائق تاريخية عملوا على إخمادها.ورجّحت السلطات أن تضم التظاهرات، إضافة إلى عناصر الإطفاء، ما بين 20 ألف شخص و40 ألفا.ويُفترَض ألاّ تشهد حركة النقل على شبكات السكك الحديد سوى اضطرابات محدودة جرّاء الإضراب.