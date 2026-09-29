بوتين: لا يمكن هزيمتنا ولا ترهيب شعبنا

أكد ، أنه لا يمكن هزيمة ولا ترهيب شعبها، وذلك خلال لقائه رؤساء الأحزاب السياسية.

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وأشار إلى أن الخصم حاول عرقلة عملية التصويت، وأن التهديدات ظلت قائمة رغم جميع الإجراءات الأمنية المتخذة. وأضاف أن الناخبين اصطفوا، مع ذلك، في طوابير أمام مراكز الاقتراع.



وقال بوتين: "كما تعلمون، حين رأيت على شاشات التلفزيون الطوابير أمام مراكز الاقتراع، ازددت يقينا بأن شعبنا صلب وشجاع وواع. فالجميع يدرك تماما ما يجري حول روسيا".



وتابع: "بات واضحا أنه لا سبيل إلى ترهيب أناس كهؤلاء، ومن المستحيل هزيمة هذا الشعب وهذا البلد. ولذلك، فإن النصر سيكون حليفنا بلا شك".



وشارك في اللقاء الشيوعي غينادي زيوغانوف، ورئيس الحزب الليبرالي ليونيد سلوتسكي، والنائب الأول لرئيس حزب "روسيا العادلة" ألكسندر باباكوف. كما حضره زعيم حزب "الناس الجدد" أليكسي نيتشايف، ورئيس حزب "روسيا الموحدة" دميتري مدفيديف.



وبحسب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تضمن اللقاء كلمة افتتاحية للرئيس، تلتها مداخلات قصيرة لممثلي الأحزاب. وكان بوتين قد التقى في اليوم نفسه رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا لبحث نتائج الحملة .