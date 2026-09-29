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عربي-دولي

ناجم عن "عمل تخريبي".. انفجار يطال خطا للغاز في شرق سوريا

Lebanon 24
29-09-2026 | 04:12
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ناجم عن عمل تخريبي.. انفجار يطال خطا للغاز في شرق سوريا
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أدى انفجار  ناجم عن "عمل تخريبي" طال خطا للغاز في شرق سوريا، الى انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات توليد للكهرباء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.
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وأفادت الوكالة بأن حريقا اندلع مساء أمس الإثنين  "في خط للغاز بين منطقة الشولا ودير الزور بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي".

ونقلت سانا عن مسؤول قطاع الغاز في الشركة السورية للبترول هشام الصالح قوله إن الحريق أدى الى "توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد".

وتضمّ المنطقة الممتدة بين الشولا ودير الزور منشآت وخطوطا مرتبطة بنقل وإنتاج الغاز. (أ.ف.ب)

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وكالة الأنباء السورية الرسمية

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