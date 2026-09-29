ناجم عن "عمل تخريبي".. انفجار يطال خطا للغاز في شرق سوريا

Advertisement

أدى انفجار ناجم عن "عمل تخريبي" طال خطا للغاز في ، الى انقطاع ضخ باتجاه محطات توليد للكهرباء، وفق ما أوردت " " في وقت مبكر اليوم الثلاثاء.وأفادت الوكالة بأن حريقا اندلع مساء أمس الإثنين "في خط للغاز بين منطقة الشولا ودير بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي".ونقلت سانا عن مسؤول قطاع الغاز في للبترول هشام الصالح قوله إن الحريق أدى الى "توقف ضخ الغاز من معمل الجبسة باتجاه محطات التوليد".وتضمّ المنطقة الممتدة بين الشولا ودير الزور منشآت وخطوطا مرتبطة بنقل وإنتاج الغاز. (أ.ف.ب)