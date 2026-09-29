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عربي-دولي

روسيا توجّه ضربات جديدة على كييف وأوديسا

Lebanon 24
29-09-2026 | 04:48
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها واصلت استهداف البنية التحتية وطرق الإمداد والموانئ ومنشآت الطاقة والكهرباء في أوكرانيا، مشيرة إلى تنفيذ ضربات دقيقة طالت مراكز الاتصالات وخوادم البيانات والمنشآت اللوجستية في كييف وأوديسا.

وقالت الوزارة في بيان إن الضربات شملت عدداً من المواقع، من بينها ورشة لصيانة القطارات في كييف، زعمت أنها كانت تُستخدم لتخزين صواريخ «فلامينغو» المجنحة ومكوناتها، إضافة إلى مركزي معالجة البيانات «بيموبايل» و«باركوفي».

وفي مقاطعة كييف، أعلنت الوزارة استهداف محطة «بيلوغورودكا» اللوجستية، التي قالت إنها كانت مخصصة لتخزين الطائرات المسيّرة.

وفي مقاطعة أوديسا، شملت الضربات محطة «أوساتوفو» الكهربائية، التي تزود البنية التحتية للموانئ بالطاقة، إلى جانب ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة في بلدة فيليكودولينسكويه.

كما أعلنت موسكو استهداف البنية التحتية لميناء إسماعيل، الذي قالت إنه يُستخدم لاستقبال شحنات أسلحة غربية، إضافة إلى إصابة سفينتي شحن في ميناء أوديسا، زعمت أن إحداهما نقلت معدات عسكرية للقوات الأوكرانية، بينما كانت الأخرى تنقل شحنات عسكرية إلى الميناء.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 129 طائرة مسيّرة أوكرانية، قالت إنها كانت تستهدف مناطق داخل الأراضي الروسية.

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