روسيا توجّه ضربات جديدة على كييف وأوديسا

أعلنت أن قواتها واصلت استهداف البنية التحتية وطرق الإمداد والموانئ ومنشآت الطاقة والكهرباء في ، مشيرة إلى تنفيذ ضربات دقيقة طالت مراكز الاتصالات وخوادم البيانات والمنشآت اللوجستية في وأوديسا.

وقالت الوزارة في بيان إن الضربات شملت عدداً من المواقع، من بينها ورشة لصيانة القطارات في كييف، زعمت أنها كانت تُستخدم لتخزين صواريخ «فلامينغو» المجنحة ومكوناتها، إضافة إلى مركزي معالجة البيانات «بيموبايل» و«باركوفي».

وفي مقاطعة كييف، أعلنت الوزارة استهداف محطة «بيلوغورودكا» اللوجستية، التي قالت إنها كانت مخصصة لتخزين الطائرات المسيّرة.

وفي مقاطعة أوديسا، شملت الضربات محطة «أوساتوفو» الكهربائية، التي تزود البنية التحتية للموانئ بالطاقة، إلى جانب ورشة لتجميع الطائرات المسيّرة في بلدة فيليكودولينسكويه.

كما أعلنت استهداف البنية التحتية لميناء ، الذي قالت إنه يُستخدم لاستقبال شحنات أسلحة غربية، إضافة إلى إصابة سفينتي شحن في ميناء أوديسا، زعمت أن إحداهما نقلت معدات عسكرية للقوات ، بينما كانت الأخرى تنقل شحنات عسكرية إلى الميناء.

وفي المقابل، أعلنت الروسية إسقاط 129 طائرة مسيّرة أوكرانية، قالت إنها كانت تستهدف مناطق داخل الأراضي الروسية.