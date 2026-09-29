تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غزة بعد وقف النار.. أرقام تكشف حجم الكارثة

Lebanon 24
29-09-2026 | 05:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
غزة بعد وقف النار.. أرقام تكشف حجم الكارثة
غزة بعد وقف النار.. أرقام تكشف حجم الكارثة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة القوات الإسرائيلية بخرق اتفاق وقف إطلاق النار 5147 مرة منذ دخوله حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول 2025، ما أدى، بحسب بياناته، إلى مقتل 1421 فلسطينياً.
Advertisement


وحذر المكتب، في بيان الثلاثاء، من أن الأوضاع الإنسانية والإغاثية في القطاع تتجه نحو "كارثة" مع بدء فصل الشتاء، في ظل وجود مئات آلاف النازحين داخل خيام ومراكز إيواء مؤقتة ومبانٍ متضررة.


ونفى المكتب التصريحات الإسرائيلية بشأن دخول إمدادات كافية إلى غزة، واصفاً إياها بأنها "مضللة". وقال إن إسرائيل سمحت بدخول 72 ألفاً و826 شاحنة مساعدات ومواد إغاثية وإعمار، من أصل 210 آلاف و600 شاحنة كان يفترض دخولها بموجب الاتفاق، أي ما يعادل 35% فقط من العدد المتفق عليه.


وأضاف أن 13 ألفاً و785 شخصاً فقط تمكنوا من مغادرة القطاع أو دخوله، من أصل 35 ألفاً كان يفترض أن يشملهم الاتفاق، بنسبة تنفيذ لا تتجاوز 39%.


وتزامن البيان مع ظهور صور حديثة عبر خرائط "غوغل" تكشف تحولات واسعة في المشهد العمراني للقطاع، إذ اختفت أحياء سكنية كاملة وظهرت مساحات فارغة مكان كتل عمرانية كانت مكتظة قبل الحرب.
ووفق تقييم لمركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية "يونوسات"، تضرر أكثر من 201 ألف مبنى في غزة، بما يعادل 82% من جميع منشآت القطاع.


ولا يزال عدد كبير من الفلسطينيين يعيشون داخل خيام أو مبانٍ متضررة، وسط نقص في مواد الإيواء وصعوبات في ترميم المنازل قبل موسم الأمطار. وتقدر الأمم المتحدة أن 1.98 مليون فلسطيني، من أصل نحو 2.1 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالإيواء.


وتواجه الخدمات الأساسية ضغوطاً حادة، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن 91% من الأسر التي شملتها تقييمات حديثة تعاني انعداماً متوسطاً أو شديداً للأمن المائي. كما يعمل القطاع الصحي بطاقة محدودة بسبب تضرر المستشفيات والنقص في المعدات والإمدادات.

مواضيع ذات صلة
صفيحة البنزين تفرغ جيب اللبناني… أرقام تكشف حجم الأزمة
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 14:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
كم تكلّف الجامعة اللبنانية فعلياً؟ أرقام تكشف مصيبة الطلاب!
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 14:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مفاجأة صناعية في لبنان.. أرقام جديدة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 14:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فاتورة حرب إيران ترتفع.. أرقام ضخمة تكشف الثمن
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 14:07:16 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

الأمم المتحدة

مكتب الإعلام

الفلسطينيين

الإسرائيلية

الإسرائيلي

النازحين

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:25 | 2026-09-29
Lebanon24
06:09 | 2026-09-29
Lebanon24
06:07 | 2026-09-29
Lebanon24
05:53 | 2026-09-29
Lebanon24
05:50 | 2026-09-29
Lebanon24
05:30 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24