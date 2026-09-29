غزة بعد وقف النار.. أرقام تكشف حجم الكارثة

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وحذر المكتب، في بيان الثلاثاء، من أن الأوضاع الإنسانية والإغاثية في القطاع تتجه نحو "كارثة" مع بدء فصل الشتاء، في ظل وجود مئات آلاف داخل ومراكز إيواء مؤقتة ومبانٍ متضررة.ونفى المكتب التصريحات الإسرائيلية بشأن دخول إمدادات كافية إلى غزة، واصفاً إياها بأنها "مضللة". وقال إن سمحت بدخول 72 ألفاً و826 شاحنة مساعدات ومواد إغاثية وإعمار، من أصل 210 آلاف و600 شاحنة كان يفترض دخولها بموجب الاتفاق، أي ما يعادل 35% فقط من العدد المتفق عليه.وأضاف أن 13 ألفاً و785 شخصاً فقط تمكنوا من مغادرة القطاع أو دخوله، من أصل 35 ألفاً كان يفترض أن يشملهم الاتفاق، بنسبة تنفيذ لا تتجاوز 39%.وتزامن البيان مع ظهور صور حديثة عبر خرائط " " تكشف تحولات واسعة في المشهد العمراني للقطاع، إذ اختفت أحياء سكنية كاملة وظهرت مساحات فارغة مكان كتل عمرانية كانت مكتظة قبل الحرب.ووفق تقييم لمركز للأقمار الاصطناعية "يونوسات"، تضرر أكثر من 201 ألف مبنى في غزة، بما يعادل 82% من جميع منشآت القطاع.ولا يزال عدد كبير من يعيشون داخل خيام أو مبانٍ متضررة، وسط نقص في مواد الإيواء وصعوبات في ترميم المنازل قبل موسم الأمطار. وتقدر الأمم المتحدة أن 1.98 مليون فلسطيني، من أصل نحو 2.1 مليون نسمة، يحتاجون إلى مساعدات مرتبطة بالإيواء.وتواجه الخدمات الأساسية ضغوطاً حادة، إذ تشير تقديرات أممية إلى أن 91% من الأسر التي شملتها تقييمات حديثة تعاني انعداماً متوسطاً أو شديداً للأمن المائي. كما يعمل القطاع الصحي بطاقة محدودة بسبب تضرر المستشفيات والنقص في المعدات والإمدادات.