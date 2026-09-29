لغم جديد يعقّد التحقيق في انفجارات الكوريتين

عثرت القوات الجنوبية، الثلاثاء، على لغم شمالي مضاد للأفراد مصنوع من مادة الراتنج، قرب موقع انفجار وقع الأسبوع الماضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح وأدى إلى إصابة ثلاثة جنود، اثنان منهم بجروح خطرة.

وبحسب وكالة "UPI"، جاء العثور على اللغم بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن ألغاماً أرضية كورية شمالية تقف على الأرجح خلف انفجاري 21 أيلول، جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين.

ووقع الانفجاران خلال عملية لفتح ممر أمام فريق مشترك من الجيش الكوري الجنوبي وقيادة ، كان يستعد للتحقق من شبهات سيول بشأن زرع ألغاماً عبر الحدود، في انتهاك لاتفاق الهدنة الذي أنهى القتال في بين عامي 1950 و1953.

وقالت الكورية الجنوبية إن اللغم عُثر عليه خلال عملية تفتيش مشتركة مع بدأت الأحد.

وأوضحت أن اللغم المكتشف يختلف على الأرجح عن لغم آخر الجنود أثناء انسحابهم من موقع الانفجار، ما يرجح وجود أربعة ألغام في المنطقة، بينها اثنان انفجرا.

قسم تخطيط العمليات في ، اللواء يانغ جين هيوك، إن فريق المسح عثر على اللغم على مسافة متر واحد تقريباً خلف موقع الانفجار الثاني.

وأكد الكوري الجنوبي كانغ شين تشول، خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية، وجود لغم إضافي في الموقع، قائلاً إن العدد لم يكن ثلاثة ألغام فقط.

وشارك نحو 30 شخصاً في عملية التفتيش، بينهم عناصر من لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقيادة الأمم المتحدة وضباط شاركوا في العملية السابقة.

وأكدت هيئة الأركان أن الجيش وقيادة الأمم المتحدة سيجريان فحوصاً إضافية، على أن تُعلن النتائج النهائية بصورة "موضوعية وشفافة".