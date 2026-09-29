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عربي-دولي

لغم جديد يعقّد التحقيق في انفجارات الكوريتين

Lebanon 24
29-09-2026 | 06:07
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عثرت القوات الكورية الجنوبية، الثلاثاء، على لغم كوري شمالي مضاد للأفراد مصنوع من مادة الراتنج، قرب موقع انفجار وقع الأسبوع الماضي داخل المنطقة المنزوعة السلاح وأدى إلى إصابة ثلاثة جنود، اثنان منهم بجروح خطرة.

وبحسب وكالة "UPI"، جاء العثور على اللغم بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن ألغاماً أرضية كورية شمالية تقف على الأرجح خلف انفجاري 21 أيلول، جنوب خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين.

ووقع الانفجاران خلال عملية لفتح ممر أمام فريق مشترك من الجيش الكوري الجنوبي وقيادة الأمم المتحدة، كان يستعد للتحقق من شبهات سيول بشأن زرع بيونغ يانغ ألغاماً عبر الحدود، في انتهاك لاتفاق الهدنة الذي أنهى القتال في الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن اللغم عُثر عليه خلال عملية تفتيش مشتركة مع قيادة الأمم المتحدة بدأت الأحد.

وأوضحت أن اللغم المكتشف يختلف على الأرجح عن لغم آخر شاهده الجنود أثناء انسحابهم من موقع الانفجار، ما يرجح وجود أربعة ألغام في المنطقة، بينها اثنان انفجرا.

وقال مدير قسم تخطيط العمليات في هيئة الأركان، اللواء يانغ جين هيوك، إن فريق المسح عثر على اللغم على مسافة متر واحد تقريباً خلف موقع الانفجار الثاني.

وأكد وزير الدفاع الكوري الجنوبي كانغ شين تشول، خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية، وجود لغم إضافي في الموقع، قائلاً إن العدد لم يكن ثلاثة ألغام فقط.

وشارك نحو 30 شخصاً في عملية التفتيش، بينهم عناصر من لجنة الهدنة العسكرية التابعة لقيادة الأمم المتحدة وضباط شاركوا في العملية السابقة.

وأكدت هيئة الأركان أن الجيش وقيادة الأمم المتحدة سيجريان فحوصاً إضافية، على أن تُعلن النتائج النهائية بصورة "موضوعية وشفافة".

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