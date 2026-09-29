بريطانيا توسع حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

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وسعت القيود على صادرات الأسلحة إلى ، مع تجاوز عدد تراخيص التصدير التي جرى تعليقها أو رفضها 80 ترخيصا، بحسب "القناة 12" .وأوضحت القناة أن بريطانيا علقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير منتجات دفاعية إلى يمكن أن تستخدمها القوات الإسرائيلية في .ومقارنة بالقرار السابق، فإن العدد الحالي يقارب ثلاثة أضعاف عدد التراخيص التي علقت في أيلول 2024، عندما كان العدد نحو 30 ترخيصا.وقال لشؤون ستيفن داوتي إن قرارات جديدة اتخذت في 8 أيلول أدت إلى ما وصفه بوجود "قفل مزدوج" على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.وأوضح داوتي أن التراخيص تخضع للتقييم في ضوء المخاوف المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن الحكومة باتت تأخذ في الاعتبار أيضا ما وصفه بـ"عدم قانونية ".وقال داوتي إنه راجع شخصيا كل ترخيص، بهدف منع استخدام الأسلحة في غزة.