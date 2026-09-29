تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا توسع حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

Lebanon 24
29-09-2026 | 08:12
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بريطانيا توسع حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
بريطانيا توسع حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وسعت بريطانيا القيود على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مع تجاوز عدد تراخيص التصدير التي جرى تعليقها أو رفضها 80 ترخيصا، بحسب "القناة 12" الإسرائيلية
Advertisement

وأوضحت القناة أن بريطانيا علقت أو رفضت أكثر من 80 ترخيصا لتصدير منتجات دفاعية إلى تل أبيب يمكن أن تستخدمها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومقارنة بالقرار السابق، فإن العدد الحالي يقارب ثلاثة أضعاف عدد التراخيص التي علقت في أيلول 2024، عندما كان العدد نحو 30 ترخيصا.

وقال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط ستيفن داوتي إن قرارات جديدة اتخذت في 8 أيلول أدت إلى ما وصفه بوجود "قفل مزدوج" على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

وأوضح داوتي أن التراخيص تخضع للتقييم في ضوء المخاوف المتعلقة بانتهاكات القانون الإنساني الدولي، مضيفا أن الحكومة باتت تأخذ في الاعتبار أيضا ما وصفه بـ"عدم قانونية الاحتلال".

وقال داوتي إنه راجع شخصيا كل ترخيص، بهدف منع استخدام الأسلحة في غزة.
 
وبرر داوتي استمرار توريد هذه المكونات بأنها ضرورية لأمن بريطانيا وحلفائها، مشيرا إلى أن سحب قطع الغيار البريطانية من المخزون العالمي يمكن أن تكون له تداعيات على البرنامج بأكمله. 

وأوضح أن بريطانيا أوقفت التصدير المباشر لطائرات إف-35 إلى إسرائيل، لكن قطع الغيار التي تنتجها ترسل إلى المخزون العالمي. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
إسرائيل تعلن إجراءات ضد بريطانيا رداً على حظر بضائع المستوطنات
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
توسّع اسرائيلي في 8 قرى لبنانية إضافية وفرض حظر بالنار على المدنيين
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل توسّع تصدير منظومات دفاعها الجوي... والإمارات في دائرة الاهتمام
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حتّى أيلول... روسيا تعتزم تمديد حظر تصدير السولار
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24

شؤون الشرق الأوسط

الشرق الأوسط

وزير الدولة

الإسرائيلية

البريطانية

الإسرائيلي

البريطاني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:28 | 2026-09-29
Lebanon24
13:11 | 2026-09-29
Lebanon24
12:51 | 2026-09-29
Lebanon24
12:29 | 2026-09-29
Lebanon24
12:10 | 2026-09-29
Lebanon24
12:00 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24