في العراق.. مصرع شخصين في حريق اندلع داخل منزل

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ووقع الحادث المأسوي في حي الأندلس، حيث شاهد أحد سكان البيوت المجاورة النيران مندلعة فبادر بإبلاغ الجهات المعنية على الفور، حيث باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة، وفقاً لوسائل إعلام . لقي شخصان في محافظة البصرة جنوبي مصرعهما اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق مروّع داخل منزل في أحد الأحياء وسط المدينة.ووقع الحادث المأسوي في حي الأندلس، حيث شاهد أحد سكان البيوت المجاورة النيران مندلعة فبادر بإبلاغ الجهات المعنية على الفور، حيث باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة، وفقاً لوسائل إعلام .

وعقب إخماد النيران تم العثور على جثتين متفحمتين داخل غرفة النوم مع أضرار فادحة لحقت بسيارة مركونة في مرآب المنزل.



وباشرت الأدلة الجنائية والجهات التحقيقية الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، وتحديد هوية الضحيتين.

ومن شأن التحقيقات الجارية أن تكشف سبب الحريق وإن كان عرضياً أم أنه مفتعل لإخفاء معالم جريمة سابقة. (إرم نيوز)