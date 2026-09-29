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عربي-دولي

في العراق.. مصرع شخصين في حريق اندلع داخل منزل

Lebanon 24
29-09-2026 | 08:39
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في العراق.. مصرع شخصين في حريق اندلع داخل منزل
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لقي شخصان في محافظة  البصرة جنوبي العراق مصرعهما اليوم الثلاثاء، إثر اندلاع حريق مروّع داخل منزل في أحد الأحياء وسط المدينة.
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ووقع الحادث المأسوي في حي الأندلس، حيث شاهد أحد سكان البيوت المجاورة النيران مندلعة في المنزل فبادر بإبلاغ الجهات المعنية على الفور، حيث باشرت فرق الدفاع المدني إخماد الحريق قبل امتداده إلى المباني المجاورة، وفقاً لوسائل إعلام عراقية.
 
وعقب إخماد النيران تم العثور على جثتين متفحمتين داخل غرفة النوم مع أضرار فادحة لحقت بسيارة مركونة في مرآب المنزل.

وباشرت الأدلة الجنائية والجهات التحقيقية الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات وأسباب الحريق، وتحديد هوية الضحيتين.
 
ومن شأن التحقيقات الجارية أن تكشف سبب الحريق وإن كان عرضياً أم أنه مفتعل لإخفاء معالم جريمة سابقة. (إرم نيوز) 
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