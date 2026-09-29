إعفاء أميركي يسمح باستئناف الرحلات بين إيران والنجف

Advertisement

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المصدر قوله إن الخطوط حصلت على الاستثناء وفق شروط محددة، بعد تعليق رحلات شركات الطيران .وأكد مصدر في مطار النجف تلقي إشعار باستئناف رحلات الخطوط العراقية إلى ، مشيراً إلى عدم وضع جداول الرحلات حتى الآن.وبحسب تقارير صحافية، يسري الإعفاء الأميركي لمدة شهر واحد، مع احتمال تمديده أو تحويله إلى ترتيب دائم بعد تقييم مدى الالتزام بالشروط، وبينها تشديد إجراءات تفتيش الركاب ومنع نقل الأسلحة أو الأشخاص الخاضعين للعقوبات.وكان قد علّق الرحلات الجوية مع إيران امتثالاً للعقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت قطاع الطيران ، قبل أن تؤدي الضغوط الداخلية والخسائر الاقتصادية في مطار النجف إلى تحركات رسمية للحصول على الاستثناء. (ارم)