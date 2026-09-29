تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كالاس: استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا

Lebanon 24
29-09-2026 | 09:20
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
كالاس: استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا
كالاس: استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، أن استقرار سوريا "جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا".
Advertisement

فيما طالب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كالاس في دمشق، بعد استقبال المسؤولة الأوروبية في قصر تشرين، في زيارة تركز على مسار الانتقال في سوريا والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي، برفع ما تبقى من العقوبات الأوروبية. وأعلن أن دمشق ستعمل على رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

كما أضاف الشيباني أن سوريا تأمل أن تنعكس شراكتها مع الاتحاد الأوروبي على عملية إعادة الإعمار ومعالجة آثار الحرب، مؤكداً أن لجاناً تقنية سورية تعمل بصورة مستمرة مع الجانب الأوروبي. وأضاف أن بإمكان سوريا أن تصبح "من أبرز الشركاء الفاعلين للاتحاد الأوروبي في المنطقة"، معلناً أن دمشق ستعمل على رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

إلى ذلك، طالب برفع ما تبقى من العقوبات الأوروبية المفروضة على بلاده، في وقت تسعى فيه دمشق إلى توسيع انفتاحها الاقتصادي والدبلوماسي على الدول الأوروبية.
 
من جانبها، أكدت كالاس أن نجاح عملية الانتقال في سوريا لا يهم السوريين وحدهم، بل يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي أيضاً، قائلة إن استقرار البلاد يرتبط بصورة مباشرة بأمن أوروبا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يريد تحقيق "انتقال حقيقي وناجح" في سوريا، وأنه مستعد لتقديم المساعدة، مشددة على ضرورة حشد مزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع دمشق.

كما أوضحت أن الانتقال الناجح يعتمد على المحاسبة والمصالحة، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات السورية خلال هذه المرحلة.

كذلك شددت كالاس على ضرورة دعم البنية التحتية المصرفية في سوريا، وهو ملف يرتبط بمساعي دمشق لإعادة تنشيط اقتصادها وجذب الاستثمارات بعد سنوات الحرب والعقوبات.

وكشفت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية عن حشد 51 مليون يورو للمساعدة في إزالة الألغام وبقايا الحرب في سوريا.

وفي ملف السويداء، أكدت كالاس دعم الاتحاد الأوروبي للحوار من أجل حل المسألة، في ظل المساعي الرامية إلى معالجة التوترات وترسيخ الاستقرار. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
عون في عيد أمن الدولة: عملهم جزء لا يتجزأ من مشروع دولة القانون والمؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: الجولان تحت السيادة الإسرائيلية وهو جزء لا يتجزأ من إسرائيل
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الدول العربية تحذر: غزة جزء لا يتجزأ من الضفة وتفكيكهما خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في العيد الحادي والأربعين للمديرية العامة لأمن الدولة :عمل امن الدولة جزء لا يتجزأ من مشروع دولة القانون والمؤسسات
lebanon 24
Lebanon24
29/09/2026 20:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية

إعادة الإعمار

دبلوماسي

العقوبات

الأوروبي

السورية

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:28 | 2026-09-29
Lebanon24
13:11 | 2026-09-29
Lebanon24
12:51 | 2026-09-29
Lebanon24
12:29 | 2026-09-29
Lebanon24
12:10 | 2026-09-29
Lebanon24
12:00 | 2026-09-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24