كالاس: استقرار سوريا جزء لا يتجزأ من أمن أوروبا

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فيما طالب السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كالاس في ، بعد استقبال المسؤولة الأوروبية في قصر تشرين، في زيارة تركز على مسار الانتقال في سوريا والعلاقات مع الاتحاد ، برفع ما تبقى من الأوروبية. وأعلن أن دمشق ستعمل على رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.



كما أضاف الشيباني أن سوريا تأمل أن تنعكس شراكتها مع الاتحاد الأوروبي على عملية ومعالجة آثار الحرب، مؤكداً أن لجاناً تقنية تعمل بصورة مستمرة مع الجانب الأوروبي. وأضاف أن بإمكان سوريا أن تصبح "من أبرز الشركاء الفاعلين للاتحاد الأوروبي في المنطقة"، معلناً أن دمشق ستعمل على رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.



إلى ذلك، طالب برفع ما تبقى من العقوبات الأوروبية المفروضة على بلاده، في وقت تسعى فيه دمشق إلى توسيع انفتاحها الاقتصادي والدبلوماسي على الدول الأوروبية. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في كايا كالاس، الثلاثاء، أن استقرار "جزء لا يتجزأ من أمن ".فيما طالب السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع كالاس في ، بعد استقبال المسؤولة الأوروبية في قصر تشرين، في زيارة تركز على مسار الانتقال في سوريا والعلاقات مع الاتحاد ، برفع ما تبقى من الأوروبية. وأعلن أن دمشق ستعمل على رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.كما أضاف الشيباني أن سوريا تأمل أن تنعكس شراكتها مع الاتحاد الأوروبي على عملية ومعالجة آثار الحرب، مؤكداً أن لجاناً تقنية تعمل بصورة مستمرة مع الجانب الأوروبي. وأضاف أن بإمكان سوريا أن تصبح "من أبرز الشركاء الفاعلين للاتحاد الأوروبي في المنطقة"، معلناً أن دمشق ستعمل على رفع مستوى تمثيلها الدبلوماسي لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل.إلى ذلك، طالب برفع ما تبقى من العقوبات الأوروبية المفروضة على بلاده، في وقت تسعى فيه دمشق إلى توسيع انفتاحها الاقتصادي والدبلوماسي على الدول الأوروبية.

من جانبها، أكدت كالاس أن نجاح عملية الانتقال في سوريا لا يهم السوريين وحدهم، بل يمثل أولوية للاتحاد الأوروبي أيضاً، قائلة إن استقرار البلاد يرتبط بصورة مباشرة بأمن أوروبا. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يريد تحقيق "انتقال حقيقي وناجح" في سوريا، وأنه مستعد لتقديم المساعدة، مشددة على ضرورة حشد مزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع دمشق.



كما أوضحت أن الانتقال الناجح يعتمد على المحاسبة والمصالحة، مؤكدة استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم المؤسسات خلال هذه المرحلة.



كذلك شددت كالاس على ضرورة دعم البنية التحتية المصرفية في سوريا، وهو ملف يرتبط بمساعي دمشق لإعادة تنشيط اقتصادها وجذب الاستثمارات بعد سنوات الحرب والعقوبات.



وكشفت مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية عن حشد 51 مليون للمساعدة في إزالة الألغام وبقايا الحرب في سوريا.



وفي ملف السويداء، أكدت كالاس دعم الاتحاد الأوروبي للحوار من أجل حل المسألة، في ظل المساعي الرامية إلى معالجة التوترات وترسيخ الاستقرار. (العربية)