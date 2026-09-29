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عربي-دولي

شرطي يطلق قنبلة غاز على طالب من مسافة قريبة... تحقيق في فرنسا

Lebanon 24
29-09-2026 | 09:27
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شرطي يطلق قنبلة غاز على طالب من مسافة قريبة... تحقيق في فرنسا
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أثار مقطع مصور يظهر إصابة طالب في وجهه بقنبلة غاز مسيل للدموع أطلقها شرطي من مسافة قريبة أمام مدرسة ثانوية قرب باريس، موجة غضب واسعة في فرنسا.


ووقعت الحادثة، الإثنين، أمام ثانوية "شاتو ديبلوش" المهنية في مدينة سانت أوين لومون، خلال محاولة طلاب إغلاق مدخل المدرسة احتجاجاً على نقص الموارد وغياب مدرسين.

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وأظهر الفيديو شرطياً يطلق مقذوفاً مسيلاً للدموع باتجاه الطالب من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته في وجهه وكسر عدد من أسنانه، وفق صحيفة "ليبراسيون".


وأعلن الادعاء العام في بونتواز فتح تحقيق أحيل إلى المفتشية العامة للشرطة الفرنسية لتحديد ملابسات استخدام القوة والمسؤولية عن إصابة الطالب. وأكدت تقارير فرنسية فتح التحقيق عقب انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.


وتزامنت الحادثة مع اتساع احتجاجات طلاب المدارس الثانوية في فرنسا بسبب نقص المدرسين واكتظاظ الصفوف وتردي أوضاع بعض المباني المدرسية.
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