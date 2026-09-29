شرطي يطلق قنبلة غاز على طالب من مسافة قريبة... تحقيق في فرنسا

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🇫🇷 FLASH - Un policier a TIRÉ une GRENADE LACRYMOGÈNE à BOUT PORTANT au visage d’un lycéen qui participait au blocus du lycée professionnel Château d’Épluches, à Saint-Ouen-l’Aumône, ce matin. (document AlertesInfos) pic.twitter.com/dBfcY2cPXM
— AlertesInfos (@AlertesInfos) September 28, 2026
🇫🇷 FLASH - Un policier a TIRÉ une GRENADE LACRYMOGÈNE à BOUT PORTANT au visage d’un lycéen qui participait au blocus du lycée professionnel Château d’Épluches, à Saint-Ouen-l’Aumône, ce matin. (document AlertesInfos) pic.twitter.com/dBfcY2cPXM