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إقتصاد

بـ7.4 مليون دولار.. ممداني يطلق خطة لمواجهة معاداة السامية في نيويورك

Lebanon 24
29-09-2026 | 16:00
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بـ7.4 مليون دولار.. ممداني يطلق خطة لمواجهة معاداة السامية في نيويورك
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أعلن عمدة نيويورك، زهران ممداني، عن استراتيجية جديدة لمكافحة تصاعد معاداة السامية في مدينة نيويورك. 

وتشمل الاستراتيجية الجديدة تخصيص 7.4 مليون دولار لحملات التوعية، والنهوض بالمؤسسات الثقافية اليهودية، وتحسينات الأمن في المعابد اليهودية.
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وصف ممداني، الذي أثارت خطاباته المعادية لإسرائيل جدلاً واسعاً في الأوساط اليهودية، الخطة بأنها أول استراتيجية في الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية. 

وكجزء من هذه المبادرة، قال ممداني إن الخطة ستسلط الضوء على إسهامات يهود نيويورك عبر أكشاك عامة رقمية، وستوفر ملايين الدولارات لإكمال نصب تذكاري للهولوكوست في كوينز ومركز يهودي في بروكلين.

كما ستوفر المدينة مليون دولار لمساعدة المؤسسات الدينية الصغيرة على تحسين أمنها من خلال تركيب أقفال وزجاج مقاوم للكسر وأجهزة كشف المعادن.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين في نيويورك أن الاستراتيجية الجديدة، التي يقودها مكتب رئيس البلدية لمكافحة معاداة السامية، انبثقت من حوارات مع يهود نيويورك من مختلف الأطياف السياسية.

 وقالت فيليسا ويزدوم، المديرة التنفيذية للمكتب، في شباط، إنها تعتزم الكشف عن استراتيجية شاملة بالتزامن مع الأعياد اليهودية الكبرى. 

أفاد تقريرٌ مصاحبٌ لإعلان ممداني بأن بياناتٍ فيدرالية تُظهر ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الكراهية ضد اليهود منذ هجمات 7 تشرين الأول 2023 في إسرائيل

فقد سجّلت مدينة نيويورك 229 جريمة كراهية ضد اليهود خلال الفترة من 1 كانون الثاني إلى آب، بزيادة قدرها 8% عن الفترة نفسها من عام 2025، وفقًا لشرطة نيويورك. 

وأوضحت الشرطة أن جرائم الكراهية ضد اليهود شكّلت أكثر من نصف إجمالي جرائم الكراهية المؤكدة، على الرغم من أن اليهود في نيويورك لا يُمثّلون سوى 10% من سكان المدينة.

كان انتقاد ممداني الحاد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من أكثر مواقفه إثارةً للجدل منذ توليه منصبه. 

وفي خروجٍ عن نهج رؤساء البلديات السابقين، امتنع ممداني عن حضور موكب يوم إسرائيل في أيار، مُعللاً ذلك بدعمه للفلسطينيين. 

وفي الأسبوع الماضي، دعا ممداني إلى اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته للأمم المتحدة، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

 
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