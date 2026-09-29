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عربي-دولي

ترامب يوقّع وثيقة لحماية الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
29-09-2026 | 16:42
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ترامب يوقّع وثيقة لحماية الذكاء الاصطناعي
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وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خلال اجتماع مع قادة في مجال الذكاء الاصطناعي، وثيقة تتعلق بالذكاء الاصطناعي، معتبراً أنها توفر "شكلاً من أشكال الحماية" وملزمة أخلاقياً.
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وأضاف ترامب أنه يعتقد أن قطاع الذكاء الاصطناعي يشهد"رقابة ذاتية هائلة"، وأن قادة القطاع يدركون مسؤولياتهم في هذا الصدد، مشيراً إلى أن إدارته تدرس تشكيل لجنة للإشراف والمتابعة.

وذكر ترامب أن اجتماعه مع قادة قطاع الذكاء الاصطناعي كان "مثمراً للغاية" وجرى في "أجواء ودية للغاية"، مؤكداً حرص إدارته على ضمان أن يكون القطاع آمناً والحفاظ على تفوق الولايات المتحدة فيه، ومعلناً أنه سيوقع وثيقة لتغيير تسمية "الذكاء الاصطناعي"، معتبراً أن وصفه بـ"الاصطناعي" لم يعد مناسباً.

وأضاف ترامب، خلال اجتماعه مع رؤساء تنفيذيين لشركات التكنولوجيا، أن المناقشات تهدف إلى جعل مجال الذكاء الاصطناعي "أفضل وأكثر أماناً بكثير"، مشيداً بقادة القطاع ووصفهم بأنهم من "الأذكى والأبرع في العالم".


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عربي-دولي

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