القوات الأميركية تغادر العراق.. ما مصير الفصائل وداعش؟

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فيما رأى خبراء أمن عراقيون أن الانسحاب، الذي جرت الموافقة عليه في 2024 في عهد الرئيس السابق وتنفذه إدارة في وقت تشن فيه حربا على ، يمكن أن يطلق العنان لطهران وحلفائها، وربما يسمح أيضا لأعداء آخرين للولايات المتحدة بالعودة إلى الساحة، مثل تنظيم داعش. تنسحب القوات الأميركية من آخر قواعدها في اليوم الأربعاء في رحيل احتفت به فصائل مسلحة موالية لإيران بوصفه انتصارا.فيما رأى خبراء أمن عراقيون أن الانسحاب، الذي جرت الموافقة عليه في 2024 في عهد الرئيس السابق وتنفذه إدارة في وقت تشن فيه حربا على ، يمكن أن يطلق العنان لطهران وحلفائها، وربما يسمح أيضا لأعداء آخرين للولايات المتحدة بالعودة إلى الساحة، مثل تنظيم داعش.





كما توقع ألا تكتفي الفصائل المسلحة بتصوير الانسحاب على أنه انتصار لتحركاتها، بل ستسعى أيضا إلى "ترجمة ذلك الزخم إلى نفوذ أكبر على صعيد صنع القرارات الأمنية والسياسية"، وفق ما نقلت " "



من جانبه، وصف أبو مجتبى الياسري القيادي في ما يعرف ب " الإسلامية في العراق"، وهو ائتلاف تنضوي تحت لوائه فصائل مسلحة مدعومة من إيران، الانسحاب الأميركي بأنه "انتصار تاريخي لفصائل المقاومة، وهزيمة ساحقة للمشروع الأميركي". وأضاف في تصريحات لرويترز "في 30 سبتمب، سنحتفل بطي صفحة سوداء من تاريخ العراق وبفشل الاحتلال في فرض إرادته على بلدنا... ". وفي السياق، قال جاسم البهادلي، وهو محلل أمني متخصص في دراسة الفصائل الشيعية المسلحة المتحالفة مع إيران "من المرجح أن تستفيد إيران استراتيجيا من مغادرة التحالف، لأنها تزيل وجودا عسكريا ظل لسنوات يشكل قوة موازنة لنفوذ طهران في العراق".كما توقع ألا تكتفي الفصائل المسلحة بتصوير الانسحاب على أنه انتصار لتحركاتها، بل ستسعى أيضا إلى "ترجمة ذلك الزخم إلى نفوذ أكبر على صعيد صنع القرارات الأمنية والسياسية"، وفق ما نقلت " "من جانبه، وصف أبو مجتبى الياسري القيادي في ما يعرف ب " الإسلامية في العراق"، وهو ائتلاف تنضوي تحت لوائه فصائل مسلحة مدعومة من إيران، الانسحاب الأميركي بأنه "انتصار تاريخي لفصائل المقاومة، وهزيمة ساحقة للمشروع الأميركي". وأضاف في تصريحات لرويترز "في 30 سبتمب، سنحتفل بطي صفحة سوداء من تاريخ العراق وبفشل الاحتلال في فرض إرادته على بلدنا... ".

أما في ما يتعلق بفلول داعش فاعتبر بعض المسؤولين الأمنيين ، في الحكومة الاتحادية وفي إقليم كردستان بشمال البلاد، أن الانسحاب الأميركي ينطوي أيضا على خطر منح مقاتلي داعش فرصة جديدة للنشاط، إذ إنهم ما زالوا يحتفظون بشبكة من الخلايا النائمة رغم الهزيمة. وقال القائد الكردي سيروان بارزاني إن غياب معلومات المخابرات والدعم بالإمداد والتموين والطائرات المسيرة الأمريكية سيمنح التنظيم فرصة لإعادة تنظيم صفوفه.



كما أضاف "برأيي، أدى ذلك إلى تعزيز معنويات المقاتلين"