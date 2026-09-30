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إقتصاد

مسار مثير لـ"سعر الذهب".. الـ"2026" عامٌ استثنائي

Lebanon 24
30-09-2026 | 16:00
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مسار مثير لـسعر الذهب.. الـ2026 عامٌ استثنائي
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لم يكن عام 2026 عادياً بالنسبة إلى الذهب. خلال أشهر قليلة، انتقل المعدن الأصفر من تسجيل مستويات تاريخية غير مسبوقة إلى خسارة أكثر من ألف دولار من سعر الأونصة، وسط حروب واضطرابات سياسية وتقلبات في الدولار وأسعار الفائدة. وحتى نهاية أيلول، بقي الذهب تحت الأضواء، بعدما تحول إلى مرآة مباشرة لمخاوف الأسواق العالمية.
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قمة تاريخية

بدأ الذهب العام بقوة استثنائية، إذ ارتفع بنحو 14% خلال كانون الثاني واخترق حاجز 5000 دولار للأونصة، قبل أن يسجل في 29 كانون الثاني قمة تاريخية قاربت 5595 دولاراً.


واستمر الزخم خلال شباط، لينهي الذهب الشهر قرب 5222 دولاراً، مدعوماً بضعف الدولار وتراجع عوائد السندات الأميركية وزيادة الطلب على المعدن النفيس.


الحرب تحرك الأسعار


ومع تصاعد الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران والتوترات في الشرق الأوسط، عاد الذهب إلى الارتفاع مع اندفاع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.


لكن المعادلة سرعان ما تبدلت، فارتفاع أسعار الطاقة عزز مخاوف التضخم، فيما دفعت توقعات رفع الفائدة الأميركية وقوة الدولار المستثمرين إلى إعادة حساباتهم.


وهكذا، تحولت الحرب إلى سلاح ذي حدين بالنسبة إلى الذهب: المخاطر الجيوسياسية تدعم أسعاره، فيما التضخم والفائدة المرتفعة يضغطان عليه.


خسارة أكثر من 1600 دولار


بعد بلوغه قمة 5595 دولاراً، بدأ الذهب رحلة هبوط حادة، ووصل في 24 حزيران إلى نحو 3959 دولاراً للأونصة.


وبذلك، خسر المعدن الأصفر أكثر من 1600 دولار، أي نحو 29% مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال العام.


ووصف مجلس الذهب العالمي النصف الأول من 2026 بأنه أشبه بـ"الأفعوانية"، في إشارة إلى حدة التقلبات التي شهدتها الأسعار.


البنوك المركزية تشتري
 

ورغم الهبوط، لم تتراجع البنوك المركزية عن الذهب، فخلال الربع الثاني من 2026، بلغت مشترياتها الصافية نحو 289 طناً، بزيادة 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، فيما وصل صافي الطلب الرسمي خلال النصف الأول إلى نحو 345 طناً.


كذلك، بلغ إجمالي الطلب العالمي على الذهب نحو 2522 طناً خلال الأشهر الستة الأولى، بينما قفزت قيمته إلى مستوى قياسي يقارب 380 مليار دولار بسبب الأسعار المرتفعة.


أيلول يعيد الضغط


وفي أيلول، تعرض الذهب لموجة جديدة من الخسائر. ففي 28 أيلول، تراجع بنحو 4% خلال جلسة واحدة إلى قرابة 4110 دولارات، متأثراً بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات ومخاوف التضخم والفائدة.


وبحلول 30 أيلول، كان السعر يدور قرب 4200 دولار للأونصة، أي أقل بنحو 1400 دولار، أو 25% تقريباً، من قمته التاريخية المسجلة في كانون الثاني.


وهكذا، اختصر الذهب خلال تسعة أشهر جانباً كبيراً من اضطرابات 2026: قفزة إلى نحو 5600 دولار، سقوط إلى ما دون 4000، ثم عودة إلى منطقة 4200 دولار، في سوق باتت تتحرك سريعاً مع كل حرب أو قرار فائدة أو تبدل في قوة الدولار.
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